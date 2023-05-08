德州火車發現上百名偷渡客 有人躲車廂被熱暈

德州警方5日在聯合太平洋鐵路一列火車上截獲上百偷渡客。(取自推特)

根據有線電視網(CNN)報導，德州 警方5日接獲舉報，指稱聯合太平洋鐵路(Union Pacific Railroad)一列火車載運大批偷渡客 ，於是派人將火車攔截，當場查獲上百名偷渡客，由於氣候炎熱，一名婦女還因此暈厥，所幸沒有大礙。

德州金尼郡(Kinney County)警局辦公室表示，接獲聯合太平洋鐵路售票員舉報，一列火車上滿載大批非法移民 ，於是出動執法人員攔截火車，查獲100至150名非法入境的外國人，金尼郡警局局長賈西亞(Armando M. Garcia)公布聲明表示，「有人告訴我們，火車上有超過100人，分布在各節車廂內，如果他們一直乘坐列車前往烏瓦德鎮(Uvalde)，現在早就死定了。」

德州警方5日在聯合太平洋鐵路一列火車上截獲上百偷渡客。(取自推特)

警方表示，由於查獲偷渡客的火車車廂出現「極端高溫」，對非法移民構成威脅，「一位偷渡客下車時突然暈厥，被執法人員及時抓住，最後據報，她只受到輕傷。」因此警方提供緊急醫療措施，以防萬一。

然而警方也表示，攔截火車之際，已有數十人逃離現場，因此無法確實掌握火車上的偷渡客人數；事後邊境巡邏員已經將86至90名偷渡客拘留在鐵路調度場，同時根據警局辦公室表示，遭到拘捕的偷渡客將面臨非法入侵鐵路財產的指控。

前總統川普任內，依美國法典42卷(Title 42)防疫遣返為由，授權執法人員在疫情期間可以立即驅逐非法移民，而且CNN之前報導，此驅離措施也成為執法人員遏阻邊境情勢惡化的工具。

不過隨著拜登政府宣告疫情結束，此一措施也將在5月11日到期，因此警方預估邊境口岸將出現大量非法移民潮。

根據CNN報導，上個月30日，連接墨西哥的德州邊境城市艾爾帕索(El Paso)，當地警方將非法移民從市區小巷驅離，以便清理一塊空地，作為艾爾帕索5月1日進入緊急狀態後的因應措施，而且早在5月11日到期日前，已經有大批非法移民在街頭餐風露宿。