我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲

金山房價跌幅冠灣區 專家樂觀：預測春季反彈

德州火車發現上百名偷渡客 有人躲車廂被熱暈

編譯俞仲慈／綜合7日電
德州警方5日在聯合太平洋鐵路一列火車上截獲上百偷渡客。(取自推特)
德州警方5日在聯合太平洋鐵路一列火車上截獲上百偷渡客。(取自推特)

根據有線電視網(CNN)報導，德州警方5日接獲舉報，指稱聯合太平洋鐵路(Union Pacific Railroad)一列火車載運大批偷渡客，於是派人將火車攔截，當場查獲上百名偷渡客，由於氣候炎熱，一名婦女還因此暈厥，所幸沒有大礙。

德州金尼郡(Kinney County)警局辦公室表示，接獲聯合太平洋鐵路售票員舉報，一列火車上滿載大批非法移民，於是出動執法人員攔截火車，查獲100至150名非法入境的外國人，金尼郡警局局長賈西亞(Armando M. Garcia)公布聲明表示，「有人告訴我們，火車上有超過100人，分布在各節車廂內，如果他們一直乘坐列車前往烏瓦德鎮(Uvalde)，現在早就死定了。」

德州警方5日在聯合太平洋鐵路一列火車上截獲上百偷渡客。(取自推特)
德州警方5日在聯合太平洋鐵路一列火車上截獲上百偷渡客。(取自推特)

警方表示，由於查獲偷渡客的火車車廂出現「極端高溫」，對非法移民構成威脅，「一位偷渡客下車時突然暈厥，被執法人員及時抓住，最後據報，她只受到輕傷。」因此警方提供緊急醫療措施，以防萬一。

然而警方也表示，攔截火車之際，已有數十人逃離現場，因此無法確實掌握火車上的偷渡客人數；事後邊境巡邏員已經將86至90名偷渡客拘留在鐵路調度場，同時根據警局辦公室表示，遭到拘捕的偷渡客將面臨非法入侵鐵路財產的指控。

前總統川普任內，依美國法典42卷(Title 42)防疫遣返為由，授權執法人員在疫情期間可以立即驅逐非法移民，而且CNN之前報導，此驅離措施也成為執法人員遏阻邊境情勢惡化的工具。

不過隨著拜登政府宣告疫情結束，此一措施也將在5月11日到期，因此警方預估邊境口岸將出現大量非法移民潮。

根據CNN報導，上個月30日，連接墨西哥的德州邊境城市艾爾帕索(El Paso)，當地警方將非法移民從市區小巷驅離，以便清理一塊空地，作為艾爾帕索5月1日進入緊急狀態後的因應措施，而且早在5月11日到期日前，已經有大批非法移民在街頭餐風露宿。

德州警方5日在聯合太平洋鐵路一列火車上截獲上百偷渡客。(取自推特)
德州警方5日在聯合太平洋鐵路一列火車上截獲上百偷渡客。(取自推特)

偷渡客 非法移民 德州

上一則

強化邊防政庇法案 眾院11日表決 參院恐擋下

下一則

庇護限制令5月11日到期 梅奧卡斯視察邊界 保證「都準備好了」

延伸閱讀

休旅車衝撞德州庇護所附近民眾 至少8死9傷 兇嫌疑針對移民

休旅車衝撞德州庇護所附近民眾 至少8死9傷 兇嫌疑針對移民
世說晚報╱德州SUV暴力衝撞公車站 釀7死11傷

世說晚報╱德州SUV暴力衝撞公車站 釀7死11傷
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞
德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃

德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃

熱門新聞

英國凱特王妃頭戴桂冠水晶銀飾出席6日國王查理三世加冕大典。（美聯社）

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

2023-05-06 08:23
長期獨自照顧行動不便的父親，不知何時才是盡頭的沉重壓力，讓Mike感到身心俱疲。(特派員黃惠玲／攝影)

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

2023-05-02 12:15
英國國王查理三世（右）6日舉行加冕大典，兒子威廉王子（中）在宣誓後親吻父親臉頰。（截取自NBC直播影片）

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

2023-05-06 08:36
圖為在北京首都機場的中國東方航空客機。(美聯社)

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

2023-05-01 02:28
在美國社會越來越老齡化的今天，如何讓長者老有所依、老有所養，是當前重要議題。(美聯社)

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

2023-05-02 02:30
81歲的傑西卡·利茲出庭作證形容川普於1979年在飛機上「想親吻我，抓住我的乳房，就好像他有40億隻手。」（歐新社）

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

2023-05-03 00:35

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞