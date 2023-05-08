庇護限制令5月11日到期 梅奧卡斯視察邊界 保證「都準備好了」

在強制遣返令即將11日失效前， 國土安全部部長梅約卡斯5日到德州邊界的布朗斯維爾市視察，保證「邊界沒有開放」。布朗斯維爾市7日下午發生路邊無證客遭車撞擊的七死慘案。(美聯社)

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)5日訪視與墨西哥 邊境後表示，11日與新冠疫情相關的庇護限制令屆期失效後，當局面臨「極為挑戰」的處境；但他強調，人口走私集團欺騙移民 ，誘使無證客踏上危險旅程，「邊界現未開放，始終未開放，11日以後也不會開放」。

同時梅奧卡斯7日在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目上，公開為白宮取消法典42卷防疫遣返令的政策辯護。他稱，「我們的政策需要經過一段時間才能真正生效，讓大家知道在抵達邊境前，可以採取合法、安全且有序的途徑，但如果偷渡入境，將會受到執法單位懲罰。」並且強調，「我們準備好了」。

過去兩周來自委內瑞拉的偷渡客由德州 南部越境人數大增，尤其是經由布朗斯維爾(Brownsville)，原梅奧卡斯稱原因不明。

美聯社7日報導，目前邊界巡警拘留在德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)的約6000人當中，4000人為委內瑞拉籍。

梅奧卡斯指出，墨西哥日前同意，11日之後繼續收容非法進入美國但被遞解的委內瑞拉人、古巴人、海地人、尼加拉瓜人；自2020年3月以來，依美國法典第42卷(Title 42)防疫遣返的移民已逾280萬人。

梅奧卡斯重申11日前將敲定新政策，讓經由其他國家如墨西哥來到美國邊境、還想尋求庇護的移民，很難過關；但他表示，邊界目前的處境很嚴重、挑戰艱巨、非常困難。

拜登總統1月宣布限制令以後，非法越境人數大減，但4月中旬以來再增。「國家邊界巡警協會」(National Border Patrol Council)理事長賈德(Brandon Judd)日前表示，無證客人數由3月的每日大約5200人，增加到目前約7200人。

邊境巡邏隊隊長奧提茲(Raul Ortiz)表示將派1500名現役部隊到德州艾爾帕索(El Paso)，增援已駐守邊界的2500名國民兵。奧提茲表示，地點選在艾爾帕索是因為過去六個月，當地非法越界的人數非常多。

梅奧卡斯訪視格蘭德河谷行程進入第二天，他表示人口走私集團欺騙移民，誘使他們踏上危險旅程。

墨西哥外交部長厄伯拉特(Marcelo Ebrard)呼應梅奧卡斯的人口走私集團散播謠言騙人一說，表示墨國近日目睹移民因哄騙而大增，想趁11日第42卷防疫禁令失效後，經墨國進入美國，「那是在騙人，他們(無證客)身處險境」。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)呼籲想移民的人走合法管道，例如向美國計畫在瓜地馬拉、哥倫比亞開設的處理中心申請。

梅奧卡斯也提倡新的合法管道，允許可讓3萬名古巴、海地、尼加拉瓜及委內瑞拉人只要有金主，線上申請，可取得一個月的假釋期；沒有美國國會同意，拜登政府只能做到這個地步。