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俄控烏無人機襲克宮刺殺普亭 烏克蘭：與基輔完全無關

編譯盧炯燊／綜合3日電
錄影顯示3日在克里姆林宮元老院上空，有不明飛行物接近圓頂，並在空中爆炸起火。俄國指控烏克蘭要暗殺普高亭總統，烏國否認。(路透)
錄影顯示3日在克里姆林宮元老院上空，有不明飛行物接近圓頂，並在空中爆炸起火。俄國指控烏克蘭要暗殺普高亭總統，烏國否認。(路透)

俄羅斯3日指責烏克蘭2日夜間出動兩架無人機襲擊克里姆林宮，試圖刺殺總統普亭，但圖謀並未得逞。烏克蘭馬上否認指控，指莫斯科聲稱的事件與基輔完全無關。

分析：俄恐藉此升級戰爭

俄羅斯3日發聲明指出，兩架無人機對克宮內的普亭官邸發動襲擊，但遭俄國軍方及特勤部隊使用雷達戰防禦系統及時採取行動，讓無人機失控。普亭當時在距離莫斯科不遠的新奧加廖沃(Novo-Ogaryovo)官邸，不在克宮裡。

聲明將襲擊行動視為恐怖主義行徑，也是暗殺普亭的圖謀，又稱事件是在5月9日莫斯科紅場勝利日閱兵的前夕發生。聲明表示俄方會對保留一切報復權利；有分析指出莫斯科可能利用這一事件，將對烏戰爭升級。

錄影顯示3日在克里姆林宮元老院上空，有不明飛行物接近圓頂。俄國指控烏克蘭要暗殺普...
錄影顯示3日在克里姆林宮元老院上空，有不明飛行物接近圓頂。俄國指控烏克蘭要暗殺普高亭總統，烏國否認。(路透)

第2架上空爆炸 無傷亡

在社交媒體上流傳並經西方媒體核實的視頻顯示，當地時間凌晨2時半左右，兩架無人機飛向克宮。 第一架似乎擊中克宮參議院圓頂，引發了大火，這亦是普亭辦公室所在的建築物；第二架無人機在參議院穹頂上空爆炸。

俄羅斯的聲明聲稱，無人機爆炸後碎片散落在克宮地面，但沒有造成人員傷亡或物質損毀。

險遭暗殺事件發生至今，仍未見普亭出言或回應，但聯邦安全會議副主席麥維德夫(Dmitry Medvedev)大表震怒，他在社交媒體上發文，指莫斯科除了「肉體消滅」(烏克蘭總統)澤倫斯基及其派系外，沒有其他選擇。

俄國總統普亭上月27日在克里姆林宮主持有關研發無人機進展會議。(路透)
俄國總統普亭上月27日在克里姆林宮主持有關研發無人機進展會議。(路透)

他還說，即使基輔無條件投降也毋須澤倫斯基在場，他舉納粹德國投降為例，「希特勒也沒有簽署(投降法案)，但總會有繼任者，比如副總統海軍上將鄧尼茨。」暗示只要烏克蘭有人簽字投降即可。

布林肯：懷疑消息難評論

對於俄羅斯的指控，烏克蘭馬上否認，正在芬蘭出席北歐國家峰會的澤倫斯基在會上說，「我們不是攻擊普亭或莫斯科，我們只是在自己的領土上戰鬥，是在保衛我們的村莊和城市。」

烏克蘭總統發言人尼基福羅夫此前已聲稱，烏克蘭致力於解放自己被占領的領土，不會攻擊別國領土。

美國國務卿布林肯則回應說無法驗證俄方說法的真實性。在被問到如果烏克蘭對俄方領導人發動襲擊，美國持什麼立場，布林肯說美國會讓烏克蘭來決定。

布林肯說：「首先，我看到了報導，但我無法以任何方式驗證它們的真實性。其次，我對來自克宮的任何消息都會持很大的懷疑。在不了解事實的情況下，很難對此評論或推測。」

克里姆林空紅場上，有禁止無人機飛行的告示。(路透)
克里姆林空紅場上，有禁止無人機飛行的告示。(路透)

烏克蘭 普亭 布林肯

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