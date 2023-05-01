德州邊境小鎮 7天湧1.5萬無證客 收容機構罕見「拒收」

4月23日有大批來自中南美洲的無證移民突然穿越美墨邊界，進入美國。(美聯社)

大批無證移民 突然穿越美墨邊界，當局表示自上周以來已經有超過1萬5000名無證移民從德州布朗斯維爾(Brownsville)附近的河流非法入境，大部分來自委內瑞拉，令當地的收容機構措手不及，一時之間無法應付，一家收容所罕見拒絕收人。

根據聯邦海關及邊境 保護局(CBP)的消息，這與4月頭兩周邊境巡邏隊(Border Patrol)發現的1700個移民相比增加許多，格蘭德河谷(Rio Grande Valley)邊境巡邏隊長查維斯(Gloria Chavez)表示這對當局來說是巨大的後勤挑戰。

目前尚無法確定移民遽增的原因，查維斯指出移民對於仰賴頻頻故障的政府應用程式感到挫折，該應用程式可幫助他們在入境點尋求庇護 ，本周的一些移民透露其他動機，包括販毒集團的威脅。

移民增長正值拜登政府計畫結束疫情時代的庇護限制之際，當局表示每日非法從墨西哥入境的人數可能從3月約5200人飆升至1萬3000人。

就連距離南方邊界遙遠的其他城市也正面臨突然大量湧入的移民，芝加哥當局本周報告，抵達芝加哥的移民增長十倍，每日多達100移民抵達該市，並在警察局避難。

布朗斯維爾與墨西哥馬塔莫羅斯(Matamoros)之間隔著格蘭德河，臨時帳篷組成的雜亂營地容納約2000個等待進入美國的移民。

上周部分帳篷被燒毀，一些移民表示是販毒集團掌控的幫派所為，但一名政府官員指出事實上可能是一群等待已久的移民縱火。

布朗斯維爾官員本周發布一則災難聲明，此前德州其他邊境城市面對突然大量湧入的移民也做出相同回應，包括去年的艾爾帕索(El Paso)。

布朗斯維爾警察局發言人表示以前從未見過如此大量的無證移民。