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芬太尼去年致美11萬死 美墨政府究責「針鋒相對」

編譯盧炯燊／綜合30日電
美國2022年使用非法芬太尼致死的人數再創歷史新高，芬太尼危機漸成為兩黨與大選的話題。圖為共和黨參議員葛理漢3月在華府記者會宣布提案將墨西哥販毒集團定為恐怖組織。(美聯社)
美國2022年使用非法芬太尼致死的人數再創歷史新高，芬太尼危機漸成為兩黨與大選的話題。圖為共和黨參議員葛理漢3月在華府記者會宣布提案將墨西哥販毒集團定為恐怖組織。(美聯社)

美國2022年使用非法芬太尼致死的人數再創歷史新高，超過11萬人，而芬太尼也造成美國與墨西哥政府之間愈來愈尖銳的爭端。問題在於兩國對導致芬太尼危機的原因存在根本分歧，如何解決也有截然不同的看法。

美方將大量芬太尼偷運到美國歸咎於墨西哥犯罪集團，但墨方堅稱這種合成毒品主要來自亞洲，墨國罪犯只是將之製成藥片。總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)說墨西哥並不製造芬太尼，這場危機是源於美國缺乏禁止吸毒的家庭價值觀。

共和黨研究 出兵製毒工廠

多位共和黨人在指責羅培茲歐布拉多否認墨西哥販毒集團的同時， 芬太尼危機在美國也成為政治問題，成為共和黨議程的重中之重。多位共和黨議員、前高官乃至總統候選人，正研究出動軍隊打擊墨西哥販毒集團以及芬太尼製造工廠的想法。

美國2022年使用非法芬太尼致死的人數再創歷史新高，芬太尼成為美墨間尖銳爭端。圖...
美國2022年使用非法芬太尼致死的人數再創歷史新高，芬太尼成為美墨間尖銳爭端。圖為聯邦緝毒局去年7月在洛杉磯展示含有大量芬太尼止痛藥的假藥，都是來自跨越邊界的墨西哥。(美聯社)

儘管拜登政府反對這個想法，但隨著美墨兩國都將在2024年舉行總統選舉，這幾乎肯定會成為共和黨的一項關鍵議題。

墨外長警告 摧毀美墨合作

墨西哥官員警告，美國單方面的行動會帶來可怕的後果，外長厄伯拉特(Marcelo Ebrard)指出，任何舉動都會摧毀墨美之間所有安全合作。

墨西哥總統羅培茲4月4日表示致函給中國國家主席習近平，敦促他幫助控制芬太尼毒品的...
墨西哥總統羅培茲4月4日表示致函給中國國家主席習近平，敦促他幫助控制芬太尼毒品的運輸。中方則反稱這是「美國製造」的問題。 (美聯社)

美國指出，自2020年以來美墨邊境緝獲的芬太尼增加兩倍，情報顯示墨西哥當局緝獲大量用於製造芬太尼的化學品，但卻沒找到芬太尼製造工廠。

但墨國負責緝毒的軍方則說，過去4年破獲1000多個製毒工廠，然而絕大部分是製造安非他命而非芬太尼。

共和黨國會議員已將這樣的結論，視為墨西哥不願與毒販對抗的證據。聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)暗示會出兵，揚言如果墨西哥不合作，「我們將不得不做符合我們國家利益的事情」。

分析說，動用軍隊轟炸毒品製造工廠的想法，反映這些共和黨人對墨西哥販毒集團的運作方式有所誤解。販毒者不是孤立的小團體，而是紮根於社區，他們與官員、政客、安全部隊以及商界領袖有密切聯繫。

墨西哥 共和黨 毒品

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