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纏鬥迪士尼、冷落支持者…德桑提斯惹惱金主

編譯潘勛／綜合29日電
佛州州長德桑提斯角逐總統的選情有開高走低趨勢，令他的金主及支持者憂心。(美聯社)
佛州州長德桑提斯角逐總統的選情有開高走低趨勢，令他的金主及支持者憂心。(美聯社)

德州州長德桑提斯(Ron DeSantis)準備參加共和黨2024年總統初選，角逐黨內總統候選人提名的態勢漸明，但他的金主及支持者中愈來愈多人表示，德桑提斯若想有任何機會擊敗前總統川普，選戰策略方面必須大改才行，按目前的做法，只會陷入麻煩。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，德桑提斯的金主、盟友指出，他的民調支持率下跌，無法接觸可能的支持者，而且全神貫注在政策糾紛，把時間用在跟佛州最大雇主迪士尼公司打文化戰上，墮胎議題走向右派，而且還在為自己俄烏戰爭失言做善後。

但在德桑提斯圈子裡，目前並無計畫矯正釋出訊息的途徑，也沒有大戰略把文化戰凸顯為最重要、最優先。

德桑提斯的自信，從加大力道與迪士尼世界打官司最能看得出來；迪士尼政治力量強大，在佛州與共和黨是盟友。話雖如此，德桑提斯堅持把自己的政治身分定位為一個最熱心於開打一系列文化戰爭的州長，卻引發某些支持者的憂慮，幾位大金主也望而卻步。

十多位金主、民選官員及接近德桑提斯組織人士指出，共和黨內曾有一批人對德桑提斯出來選，持開放態度且很興奮，但現在很怕機會已在流失，故很沮喪，很大原因在他最近的政策決定，且看不出他戰略有任何調整。

共和黨募款要角紀德魏茲(Ron Gidwitz)認為，德桑提斯已陷入麻煩，很多人替他憂心，本以為德桑提斯可替代川普而勝選，但目前懷疑他無法勝任；德桑提斯最近做的一些事，讓金主覺得不爽；真想不通他為什麼非要跟迪士尼鬥？

了解德桑提斯團隊的人指出，他的陣營人際關係技巧、想造勢運作、有力地釋出政策訊息，都面臨挑戰。

金主們還抱怨，德桑提斯陣營要他們組織募款活動，但接下來再也沒從他的核心圈得到消息，覺得受冷落、不受看重。川普截至目前就贏得早期支持而言遠為嫻熟，親自打電話、私下會面，發動個人攻勢。

瞭解德桑提斯團隊的人指出，人人都希望獲得重視和道謝，但從德桑提斯那裡得不到這種感受，他想贏得共和黨提名，恐會像竹籃提水一場空。

德桑提斯 共和黨 迪士尼

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