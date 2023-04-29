陸國台辦主任宋濤：回歸九二共識 兩岸可復談

中國大陸國台辦主任宋濤(中)、海協會會長張志軍(右二)出席紀念辜汪會談30周年座談會。(記者賴錦宏／攝影)

中共 中央台辦、國台辦、海協會28日在北京 舉辦「紀念辜汪會談30周年座談會」。國台辦主任宋濤表示，辜汪會談彰顯「九二共識」作為兩岸協商談判基礎的重要地位，只要「台灣當局」認同體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸協商談判就可以恢復，台胞關心的問題就能得到妥善解決。

宋濤說，30年來證明，「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。九二共識的核心是一個中國原則，正因為有的這個政治基礎，才能開啟兩岸協商談判，促成辜汪會談成功舉行。才能實現兩岸三通，實現兩岸領導人歷史性會晤，使兩岸政治互動達到新的高度。

宋濤表示，30年來的歷史啟示，兩岸完全有能力、有智慧解決好自己的問題。辜汪會談開啟的兩岸關係由對峙走向對話、由對立走向合作的新階段，樹立在一個中國原則基礎上兩岸平等協商的典範。

他說，他注意到最近台灣各界呼籲堅持九二共識的聲音多了起來。大陸多次強調，只要台灣當局認同體現一個中國原則的九二共識，兩岸協商談判就可以恢復，台胞關切的問題就能得到妥善解決。台獨與和平發展水火不容，與兩岸同胞福祉利益背道而馳。維護台海和平，須堅決反對台獨。

海協會會長張志軍則指出，辜汪會談樹立了在一個中國的基礎上平等協商的典範，體現了相互尊重、實事求是、平等協商、求同存異的精神，表明雙方只要在「一個中國」原則基礎上談，就能不斷增強互信，積累共識，並務實解決問題，為兩岸協商談判提供可借鏡的模式。