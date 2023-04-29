拜登細數亞裔貢獻：以不可估量的方式豐富美國

迎接5月亞裔傳統月，拜登總統發表聲明讚揚亞裔以無可估量的方式豐富了美國。圖為拜登日前宣布投入民主黨總統初選，角逐連任。(美聯社)

迎接5月亞裔 傳統月，拜登 總統28日發表聲明，讚揚亞裔以無可估量的方式豐富了美國，他細數亞裔在美國各層面領域的成就貢獻，同時談到仍持續看到針對亞裔社區的種族歧視、騷擾和仇恨犯罪 ，強調仇恨在美國無處容身，人人都應獲尊嚴尊重；今後將面對過去歷史錯誤，建立更加公正公平的未來。

拜登聲明指出，亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民(AA and NHPIs)傳統月是美國慶祝文化多樣性及這些社區廣泛成就與卓越貢獻的時刻。各級政府中，包括南亞裔副總統賀錦麗(Kamala Harris)、首位亞裔美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)、首位領導白宮科技政策辦公室的南亞裔白宮科學顧問普拉哈卡(Arati Prabhakar)等，都是亞太裔代表；稍早他還提名蘇維思(Julie Su)擔任勞工部長。

拜登指出，儘管亞太裔以不可估量的方式豐富美國，但我們仍繼續看到針對這些社區的種族歧視、騷擾和仇恨犯罪。為應對日益高漲的反亞裔暴力浪潮，他簽署兩黨通過的COVID-19仇恨犯罪法案，其中包括「無仇恨法案」(No Hate Act)，讓國人更易舉報仇恨犯罪，協助州及地方執法機構追蹤仇恨行為。

他還表示，自他上任總統以來，小型企業管理局已向亞太裔企業家發放近160億元貸款；亞裔社區失業率下降了一半以上。為協助更多亞太裔在美國故事中看到自己，他簽署了歷史性立法，更接近創建亞太裔美國歷史文化國家博物館。

為協助國人反思美國歷史上更多可恥篇章並吸取教訓，他簽署「阿馬奇國家歷史遺址法案」(Amache National Historic Site Act)，為二次大戰期間遭不公監禁的1萬名日裔美國人建立紀念碑。

拜登說，面對過去的錯誤，有助於我們建立一個更加公正公平的未來。