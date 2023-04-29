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厄瓜多爾長征到美墨邊界 抖音教中國人「走到」美國

編譯盧炯燊／綜合28日電
依靠社媒引路的無證中國移民，搭乘摩托船隻越過美墨邊界的格蘭德河。(路透)
依靠社媒引路的無證中國移民，搭乘摩托船隻越過美墨邊界的格蘭德河。(路透)

根據聯邦海關與邊境保護局(CBP)數據，自2022年10月以來的六個月內，在美墨邊境逮捕的中國公民人數達到6500多人，創歷史新高，同比增長超過15倍；儘管在抵達南部邊境的數十萬無證移民裡，中國人只占小部分，但卻是這六個月中，人數增長最快的群體。

依靠社媒引路的無證中國移民，冒著風雨走在山間小路上。(路透)
依靠社媒引路的無證中國移民，冒著風雨走在山間小路上。(路透)

路透28日的一篇追蹤報導指出，中南美洲國家無證移民輕易的入境美國，結果讓中國的無證移民紛紛效法，他們在中國短視頻社交媒體抖音裡，隨便可以找到如何從拉丁美洲「走到」美國的祕訣。

報導以追蹤一名單親母親吳麗華(Lihua Wu，音譯)為個案，她從抖音上發現有視頻教人如何尋一條非常規的路徑翻山越嶺，從拉丁美洲前往美國。她就是帶著五歲女兒，在4月2日午夜前抵達美墨邊界附近，最後遭美國邊境巡邏隊(USBP)截獲，現正等候上訴。

走在拉丁美洲山路上的無證中國移民，最小的還在襁褓中。(路透)
走在拉丁美洲山路上的無證中國移民，最小的還在襁褓中。(路透)

吳麗華說，一路上仰賴的都是社群媒體上的詳細教程，從穿哪種鞋子乃至如何花錢找到一名可靠的當地嚮導，帶領他們到美墨邊境等。

由於難以取得美國簽證，加上中國在新冠疫情期間的嚴厲封城措施，以及之後產生的經濟餘震，不少中國人都想盡方法離開中國，導致來到美墨邊境的人數迅速攀升。他們先搭乘飛機抵達免簽證入境的厄瓜多爾，再跋山涉水3700公里來到美墨邊界。

走過美墨邊界的無證中國移民，向邊境巡邏隊自首。(路透)
走過美墨邊界的無證中國移民，向邊境巡邏隊自首。(路透)

路透這篇報導採訪了這些無證移民、移民專家、律師，以及前任與現任美國官員，並在德州東南部一條偏遠的越境路線上拍攝及採訪了三星期，目睹數百名中國人跨越國界進入美國。路透期間採訪了20多人，包括吳麗華。

他們都說是從社交媒體得到循陸路來美國的構想，並依靠網紅、私人聊天群組及評論區的留言來規畫行程。

中國駐華府大使館在回應查詢時只表示，中國政府反對非法移民，說這是需要跨國合作解決的國際問題，但並未回答其他問題。抖音的母公司字節跳動拒絕回覆路透的置評要求。

國土安全部表示，社交媒體增加了潛在非法移民的機會，而且這類活動愈趨成熟，國安部會透過社媒打擊這種情況。

美墨邊境 非法移民 抖音

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