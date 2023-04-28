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川普初選最強對手 德桑提斯最快5月中旬表態參選2024

記者顏伶如／綜合報導
佛羅里達州州長德桑提斯最快可望於5月中旬，宣布參加2024年總統大選。(歐新社)
佛羅里達州州長德桑提斯最快可望於5月中旬，宣布參加2024年總統大選。(歐新社)

國家廣播公司(NBC)報導，熟悉共和黨選舉運作的四名消息人士透露，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)最快可望於5月中旬宣布參加2024年總統大選。

一名消息人士說，德桑提斯將先宣布成立參選總統試探委員會(exploratory committee)，接著就會正式啟動選舉。

報導指出，某些支持者催促德桑提斯能趕在5月11日宣布參選，以便扭轉聲浪越來越大的全國輿論，幾乎一面倒直指前總統川普在共和黨初選中遙遙領先，但德桑提斯核心幕僚則認為，5月11日的日期過於倉促。知情人士說，德桑提斯宣布參選的時程會在5月中旬。

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德桑提斯被認為是共和黨2024年總統初選選戰川普最強勁的對手，過去幾周，德桑提斯頻頻走訪外州以提高能見度；然而，某些盟友則開始質疑德桑提斯是否真的做好競選總統的準備，因為民調表現始終無法拉抬，還出現一連串失誤。

報導指出，宣布參選將可降低支持者的焦慮感，許多支持者擔心德桑提斯拖太久不宣布參選，恐將錯過時機。許多承包全國選舉任務的包商本周紛紛抵達佛州首府塔拉哈西(Tallahassee)，爭取德桑提斯宣布參選之後的選舉生意。

一名共和黨選舉幕僚說，雖然德桑提斯越來越顯得處於劣勢，最近幾個月民調表現並無起色，但各種跡象顯示，德桑提斯可能比某些人預期更早宣布參選。

德桑提斯在新冠疫情期間採取消極防疫態度，在佛州掀起捍衛保守派價值的文化戰爭，迅速成為擁有全國知名度的保守派大將。不過，川普最近幾周對德桑提斯幾乎每天發動猛烈抨擊，德桑提斯絕大多數則並未回應。

民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)25日公布最新民調顯示，川普支持度領先德桑提斯高達37%，與去年兩人幾乎不相上下的狀況不可同日而語。

德桑提斯 民調 共和黨

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