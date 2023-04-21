星艦為何爆炸？ SpaceX為何為此歡呼？

星艦太空船搭載史上最強力的火箭20日在德州發射，成千上萬民眾湧到附近小島圍觀，為太空史上的壯舉歡呼。(Getty Images)

太空 探索公司(SpaceX)的「星艦」(Starship)無人載具20日升空後，因兩節推進器無法分開，控制台引爆，雖然任務失敗，但員工卻歡呼，因為收到的數據資料可用來改善未來的設計和測試。

火箭將偏離飛行路線 控制台為安全引爆

太空探索公司說，再不引爆，火箭就會偏離既定飛行路線，公司和聯邦航空管理局都規定，飛行器不得傷及民眾、損毀財物。

該公司認為，星艦初次試飛，主要是統合星艦超重推進器(Super Heavy Booster)和超重火箭( Super Heavy rocket)兩節，試飛的表現「相當不錯」。

工程人員還用「令人驚艷」一詞來形容試飛成果，雖然「很快就發生不在預定之內的解體」。

載運星艦太空船的火箭20日成功發射，飛行了近4分鐘，原定火箭第一節和第二節分離，但卻失敗，導致控制中心引爆火箭。(Getty Images)

原試飛的目的是要把這具價值30億元、500多萬磅重的龐然巨物發射升空，飛行90分鐘，讓地面人員評估其分離系統、火箭點燃和垂直回到地面的功能。

離地約25哩爆炸 獲得數據助改善設計

雖然升空僅三分鐘，離地面約25哩的高度就爆炸，但工程人員仍相當興奮，說收到的數據資料可用來改善未來的設計和測試。

兩節推進器分離的時間設計在離地2分53秒的時候，2分57秒，頭段火箭的引擎要點燃發火。再過10秒，就可測知「超重」火箭點燃情況，點燃成功的話，火箭就可在7分32秒時刻以超音速速度前進。9分20秒一到，就要把星艦的引擎熄掉，讓它一個多鐘頭後重返大氣層。如果可走到這一步，就可在離地150哩高之後，返回地面。

SpaceX星艦 （聯合報系）

但是20日一升空就開始旋轉，而不是筆直上衝，工程人員認為是33個引擎當中，至少三個沒點燃就起飛升空的關係；儘管如此，工程團隊仍認為發射過程「讓人難以相信」。

首次試飛的一大目的就是「收集資料」，供下次試飛參考改進，而資料既已收集齊全，團隊仍認為試飛成功，公司推文表示，「此類試飛，成功來自我們能學到什麼，今天的試飛，會幫我們改善星艦的可靠度。」

馬斯克 推文向團隊致賀，認為學到夠多東西，幾個月內就可再度試飛。

他的雄心壯志是要在2030年之前，就用星艦把人送上火星 ，比月球遠250倍的宇宙深處。