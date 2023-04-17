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2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

「武器交付太慢」眾院外委會主席轟拜登政府：等於邀請中侵台

編譯潘勛／綜合16日電
眾院外交委員會主席麥考爾。(路透)
眾院外交委員會主席麥考爾。(路透)

眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul，德州)砲轟拜登政府，表示政府未能把答應的武器系統及時交給台灣，等於邀請中國入侵台灣；麥考爾另稱，遲不作為，看不出拜登政府有任何嚇阻力。

紐約郵報(New York Post)16日報導，麥考爾上福斯新聞網「周日晨間期貨」(Sunday Morning Futures)頻道表示，真希望目前政府能甦醒，開始把武器交付給台灣；他把中國與台灣情勢，比擬成2022年俄國擬入侵烏克蘭，還有二戰期間姑息納粹頭目希特勒。

麥考爾警告說，台灣遭到封鎖將損害美國及世界經濟，一些美國最大科技公司仰賴台灣供應半導體晶片達九成，不保台，中國可能控制這條供應鏈；他表示，美國可能身處受傷的世界，中國有可能成為地球上最具主宰力的軍、經力量。

麥考爾表示，依當前處境，台灣等於任憑中國宰制；假如共產巨怪的中國未能成功在2024年總統選舉扶持傀儡擔任台灣的總統，那麼中國恐封鎖、入侵台灣，最快在明年就可能發生。

麥考爾最近訪問台灣及日本、南韓，同一時間，中國解放軍派遣戰機、戰艦到台灣海峽，舉行磨刀霍霍的演習；中共另因麥考爾不承認中國對台主權而制裁他。

談到台灣防禦，麥考爾表示台北當局還有長路要走，需要美方應允的武器。

麥考爾指出，過去五年已批准售台近20多套武器系統，其中偵監科技對台灣最重要，以便先發制人，料到共軍動向；他另呼籲美國應加強與台關係，美國在台灣，一如在烏克蘭，並無嚇阻力。

麥考爾表示，共軍可能「切斷海底纜線」，癱瘓台島網路，一個月內切斷台灣糧食及飲水，再加以占領。白宮對麥考爾的批評並未立即回應。

拜登 共軍 烏克蘭

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