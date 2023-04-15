德外長關注台海 中外長秦剛：台獨跟和平水火不容

中德外長14日在北京會談。針對台海兩岸問題，德國外長貝爾伯克(左)表示，兩岸衝突必須和平解決；但中國國務委員兼外長秦剛(右)則說，「台獨與和平絕不能共存」。(美聯社)

中德兩國外長13日在北京舉行第六輪外交與安全戰略對話，期間談到台灣問題；由於法國總統馬克宏 早前稱，在台灣問題上歐洲切勿捲入中美對抗之內，因此歐洲另一大國德國 的立場尤其受到關注。

在台灣問題上，中國外長秦剛放狠話，強調「台灣是中國的台灣，中國將堅定捍衛國家主權和領土完整，中國的領土一寸都不能少」。德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)則說，「不能對台灣海峽的緊張局勢漠不關心」。

兩人其後在記者會上繼續針鋒相對，秦剛特別強調，「台獨」跟和平水火不容，台灣問題是中國內政不容任何外部勢力干涉，台海局勢緊張根本原因，就是島內的一些台獨分裂勢力在境外勢力的支持和作用下，搞台獨分裂活動。他重申，若希望台海局勢穩定、地區和平安寧，就要旗幟鮮明反對台獨、反對外來干涉。

他又說，「德方制定涉華戰略文件時，應從兩國和兩國人民的切身利益和福祉出發，作出正確的政策選擇」。

貝爾伯克強調，中國任何控制台灣的企圖都是不可接受，並會對歐洲產生嚴重影響。她指出，德國和歐盟 在經濟上很脆弱，因此不能對台海的緊張局勢漠不關心。她說，全球每天的貿易往來，有50%經過台灣海峽，若台海軍事升級，對整個世界來說將是一個可怕的場景。

貝爾伯克更提到歐盟的優勢，在於「不僅我們彼此親近，而且在涉及利益和價值觀的核心問題上，採取共同的戰略方針」。這個說法明顯是緩和馬克宏的言論。

歐盟(EU)也和應貝爾伯克，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)指歐盟的立場是一貫和明確的，任何以武力改變(台海)現狀的企圖都是不可接受。

貝爾伯克及波瑞爾也談到在經濟上過度依賴中國的風險。前者說經濟安全是德國對中國戰略的核心，後者強調歐盟需要實現供應鏈多元化，以減少對中國原材料的依賴。