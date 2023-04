美外洩密件含烏軍反攻評估 恐遠達不到基輔當局預期目標

華盛頓郵報報導,美國政府的機密文件遭外流到社群媒體 ,包含在其中的美方情報評估顯示,烏克蘭 在集結部隊、彈藥與設備的挑戰可能導致烏軍「遠遠達不到」基輔當局為預期反攻設定的原始目標,即今年春季收復俄羅斯 佔領區。

根據報導,標註為「最高機密」(top secret)的2月初慘澹評估警告了嚴重的「戰力產生跟維持短缺」,而且這樣一項行動只會帶來「有限領土戰果」的可能性,跟拜登政府關於烏軍活力的公開言論明顯不同,有可能鼓動那些認為美國與北約應該採取共多行動以推動談判解決俄烏衝突的批評人士。

報導指出,烏軍即將登場的反攻顯示基輔擬定的戰略是環繞著收復東部有爭議的區域,同時向南推進以切斷俄羅斯通往克里米亞半島的陸橋。不過,美方評估文件預測烏軍只會取得有限的成功,稱俄軍根深蒂固的防禦工事效能,結合「烏克蘭在訓練與彈藥供應的持續不足,可能將在攻勢期間限制推進與加劇傷亡」。

據報導,這分揭露華府對俄烏戰爭狀態有所疑慮的文件標記顯示相關資訊是由人工與信號情報提供,可能涉及了中情局與國安局使用的敏感方式。似乎編寫了外洩文件的國家情報總監辦公室拒絕評論。白宮國安會也拒絕評論,五角大廈拒絕提到該文件內容。

