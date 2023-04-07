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獲新資金…國稅局擬對富人加強查稅 稽核率拉高10倍

編譯周芳苑／綜合6日電
國稅局(IRS)未來幾年將增聘數百名員工，對全美最富有的納稅人加強稽核，將稽核率拉高10倍。(美聯社)
國稅局(IRS)未來幾年將增聘數百名員工，對全美最富有的納稅人加強稽核，將稽核率拉高10倍。(美聯社)

國稅局(IRS)希望在拜登總統團隊的計畫下，未來幾年增聘數百名員工，對全美最富有納稅人加強稽核(audit)，將稽核率拉高10倍，重回十年前的水準。

國稅局及財政部官員6日表示，將動用800億元新資金執行這項計畫，收回高所得者、複雜企業的未繳稅款，並充實資源為中低收入納稅人提供服務。

國稅局的重組計畫因預算和人力短缺而停滯十多年；國稅局計畫動用「抗通膨法案」(Inflation Reduction Act)資金，將報稅流程電子化、開發線上報稅軟體。

不過，國稅局重組需要拜登和民主黨的支持，拜登準備競選連任，他承諾不會對收入40萬元或以下的人加稅或加強查稅；拜登在國情咨文(State of the Union address)中說，「稅務系統不公平，沒有任何一個億萬富翁的稅率該比學校老師或者消防員低。」

財政部副部長艾迪耶莫(Wally Adeyemo)說，國稅局希望將富人納稅稽核率恢復到2011年的高水準；目前低收入者比富人被稽核的機率大，不公平。

國稅局2019年稽核率僅0.4%、至少追回50萬元，遠低於2011年的4.5%稽核率；當年最貧困的零收入申報人稽核率0.8% ，是富人兩倍多。

共和黨人批評國稅局擴張之舉，有些人還說會騷擾到納稅人，對國稅局員工也構成威脅。

國稅局已為改善服務、提升技術而支出8億5000萬元，未來國稅局將購買更多掃描設備處理紙本納稅表，目前約10%納稅人提交紙本申報表，對國稅局造成負擔。

國稅局也委外評估自行開發報稅軟體的可行性；目前國稅局將線上申報者轉移到H&R Block等私營公司進行電子報稅，日後考慮自行提供電子服務，讓納稅人直接向國稅局提交電子申報表。

國稅局 拜登 報稅

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