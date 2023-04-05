滑石粉致癌官司 嬌生擬付89億元和解

因爽身粉致癌官司，嬌生向破產法庭提議以89億元和解，分25年支付。(路透)

華爾街日報報導，市值最大的保健品業者嬌生 公司(Johnson & Johnson)4日表示，已針對產品含滑石粉(Talc)致癌 的訴訟案和解，擬支付至少89億元給數萬名索賠者，一旦破產 法官批准，將是有史以來最大的產品責任相關和解案之一。

滑石粉是嬌生標誌性產品嬰兒爽身粉的關鍵成分。

解決訴訟之餘，嬌生今年稍晚將把銷售嬰兒爽身粉和泰諾止痛藥(Tylenol)的消費保健事業分拆為獨立公司，命名Kenvue。

和解案與嬌生旨在處理大量訴訟案的分公司LTL Management相關。LTL於2021首次申請破產保護，原打算以20億元和解，但2日被駁回，上訴法院裁定，嬌生和LTL的處境都不符合申請破產的「財務困境」。

被駁回後隔天，嬌生將和解金額一口氣提高到四倍以上，嬌生稱，6萬多名索賠者已同意接受，LTL二度申請破產保護，並尋求分25年支付這筆龐大和解金，有待法庭批准。

嬌生表示，重新提出的破產計畫，將解決目前及未來所有對該公司及其北美附屬公司所提化妝品滑石粉索賠訴訟；嬌生說，89億元在25年後的名義價值(帳面價值)約120億元。

嬌生不承認錯誤，仍表示含滑石粉的產品是安全的。

在先前認列20億元初版和解金額後，嬌生第一季將認列69億元。

嬌生面臨的數以千計的訴訟多半由女性提起，提訴人稱使用嬌生嬰兒爽身粉或之前的Shower to Shower，多年後罹患卵巢癌，有些指控這些粉末含石棉，而石棉導致罕見癌症間皮瘤(mesothelioma)。

嬌生已停止在美、加銷售含滑石粉的嬰兒爽身粉，計畫今年內終結全球銷售，取而代之的是以玉米澱粉為原料的嬰兒爽身粉。

迄今為止，嬌生贏得滑石粉官司的大部分審判，但有些陪審團認為該公司責任重大，嬌生曾於2021年支付21億元賠償。

嬌生多年忙於解決滑石粉訴訟之餘也致力重整；今年稍晚計畫將消費保健事業分拆為獨立公司Kenvue，嬌生將背負美、加產品的滑石粉賠償重任，Kenvue則負責美加以外產品所衍生的責任。