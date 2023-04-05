恐遭剔除白卡 數百萬低收入戶如何準備？

許多州將重新審查Medicaid資格，領白卡者最好確認並更新在州政府登記的聯絡資料，以免錯過重要通知。(Getty Images)

俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫 (Medicaid)為低收入民眾提供醫療保險 ，疫情發生後放寬參加資格，但各州政府從即日開始的14個月裡，將重新審查資格，估計將有數以百萬計民眾因為不再符合條件，或申請過程中遭遇手續問題而被剔除。

西北大學醫學中心(Northwestern Medicine)聯邦醫療補助計畫政策研究員艾倫(Lindsay Allen)說，身心障礙民眾、母語並非英語的民眾、疫情期間更改地址的民眾，辦理白卡續延時特別容易遇到困難。

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)健康政策與管理副教授費格羅亞(Jose Francisco Figueroa)說：「有9200萬民眾突然必須在限定期間之內同時填妥資料。」

可能遭到白卡剔除的民眾應該如何準備？紐約時報報導，非常重要的是，要確認在州政府聯邦醫療補助計畫登記的聯絡資料都是最新的，民眾可以前往州政府聯邦醫療補助計畫網站開立帳戶，確認個人訊息是否正確，並且更新聯絡方式。民眾也可以打電話到州政府聯邦醫療補助計畫辦公室洽詢，但這段期間服務專線恐怕不容易撥通。

另外，注意是否收到州政府聯邦醫療補助計畫辦公室寄發的信件、電郵或電話通知；某些州已經開始聯絡民眾要辦理白卡參加續延。不過，「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)白卡與無保計畫副主任托爾柏特(Jennifer Tolbert)指出，絕大多數民眾可能好幾個月後才會收到通知辦理續延的信件，4月份沒收到通知的民眾以為自己沒事、不受影響，但實際狀況卻非如此。

各州要求繳交文件略有不同，一般都會要確認收入狀況、聯絡地址、撫養對象人數是否改變。托爾柏特說，要求確認或更新經濟狀況等訊息的通知，回覆期限為30天。

托爾柏特說，收到喪失白卡資格通知，但覺得自己仍有參加資格的民眾，可與州政府聯邦醫療補助計畫辦公室聯絡。

至於已經不再有資格能參加白卡的民眾，則可透過「可負擔健保法」(Affordable Care Act)市場平台挑選可享補助的保險計畫。