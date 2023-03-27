華郵：郭文貴掌控Gettr雇用米勒 送錢給巴農 打進川普核心

巴農(左)與郭文貴關係密切。(本報檔案照片)

華盛頓郵報26日報導，前任員工爆料，日前在紐約遭到詐騙起訴的中國流亡商人郭文貴 (Guo Wengui)，其實掌控美國極右派社群網站 平台Gettr，做為推銷加密貨幣及散布宣傳的管道，但其背後資金是來自在逃的財務顧問余建明(William Je)所招募的海外基金，也提供資金給美國極右媒體人士。

米勒曾出任Gettr執行長

前任員工指出，Gettr社群平台是由郭文貴及財務顧問余建明當家作主，執行長兼對外接洽負責人是川普 資深顧問米勒(Jason Miller)。早在Gettr於2021年7月4日正式推出前，米勒就擔任執行長兼公關，直到本月稍早才回到川普競選團隊任職。報導並說，米勒本人、郭文貴的律師都沒有回覆華郵的查證。

巴農等極右派都有拿錢

根據前任員工爆料以及華郵取得內部資料，Gettr付給川普盟友巴農(Stephen Bannon)等右翼人物數萬元酬勞，也送錢給跟郭文貴有關的包商，遭到執法機關鎖定調查的Gettr用戶，平台則幫忙更改用戶資料。報導指，巴農的「戰情室」(War Room)網上節目得到5萬元資助；根據資料，其他接受郭文貴資金的還有極右派著名的新生代Turning Point USA 主事者柯克(Charlie Kirk)的多元媒體Resolute Media ，以及著名保守派評論員Dinesh D’Souza等人。

華郵報導，證據顯示在亞洲、美洲都遭控從事大規模詐騙的郭文貴，有辦法在川普政治核心圈取得重要地位，還主導了能夠觸及數百萬美國民眾社群媒體的訊息發布。

檢方文件未提Gettr不當

郭文貴3月15日在紐約第五大道豪華公寓遭到逮捕，調查人員尋找文件檔案時現場卻發生火災。住在倫敦的余建明目前在逃。曼哈頓檢察官以11項罪名起訴郭文貴及余建明，包括證券與電匯詐騙、洗錢等，余建明另外還遭控妨礙司法。檢方文件並未提及Gettr有任何不當情事。

報導指出，雖然外界都知道郭文貴投資Gettr，卻不知道他獨攬公司財政大權，能夠左右員工雇用、內容決策。

漢密爾頓基金投資Gettr

前任Gettr信任及安全部主任巴迪喬(Ben Badejo)說，米勒曾當面告知，有一家國際投資基金也是Gettr重要股東，米勒也明確指出這家投資資金就是余建明為創辦人兼執行長的「漢密爾頓投資管理公司」(Hamilton Investment Management)。但對外，並不提余建明的存在。

Gettr號稱有將近750萬名使用者，是保守派人士除了推特(Twitter)、川普自創社群平台「真實社群」(Truth Social)之外的社群網站選擇。

前任員工說，Gettr資金來自外國人的事實曝光後令人震驚，尤其是郭文貴遭某些人士指控幫中國政府擔任雙面間諜。

郭文貴在各個不同社群平台以帶頭反抗中國共產黨的角色自居，經常吹捧川普、散布「匿名者Q」(QAnon)陰謀論、發布有關新冠疫苗與療法的不實訊息。2021年，郭文貴曾鼓勵民眾參加1月6日華府「停止竊取」(Stop the Steal)集會，企圖推翻選舉結果的國會暴亂失敗後，郭文貴則聲稱當天暴力行為是「反法西斯」(Antifa)組織滲透分子所為。