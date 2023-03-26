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開創「摩爾定律」 英特爾創辦人摩爾94歲辭世

編譯湯淑君／綜合25日電
半導體產業先驅、英特爾共同創辦人摩爾94歲辭世。(美聯社)
半導體產業先驅、英特爾共同創辦人摩爾94歲辭世。(美聯社)

英特爾宣布，共同創辦人摩爾(Gordon Moore)24日與世長辭，享耆壽94歲。他是半導體產業先驅，曾提出「摩爾定律」(Moore's Law)，預測電腦運算能力將在數十年間穩定成長。

英特爾與摩爾的家族慈善基金會說，摩爾在夏威夷住家過世，家人隨侍在側。

英特爾共同創辦人摩爾(右)94歲辭世，他於1997年與物理學家霍金一起觀看專門為...
英特爾共同創辦人摩爾(右)94歲辭世，他於1997年與物理學家霍金一起觀看專門為霍金量身定制的電腦。（美聯社）

摩爾是半導體產業先驅快捷半導體(Fairchild Semiconductor)的創辦人，1968年與諾伊斯(Robert Noyce)攜手創辦英特爾，把這家公司扶植成產業巨人，極盛時期一度是全球半導體龍頭，全球超過80%的個人電腦使用Intel Inside處理器。摩爾從1975年到1987年擔任英特爾執行長。

摩爾在1965年撰文提到，自早些年積體電路發明以來，由於科技進步，積體電路上可容納的電晶體數量大約每年會增加一倍。他預言這種趨勢將延續下去，人稱摩爾定律，後來修正為晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加一倍。這項定律也成為半導體製程技術推進速度的遵循依據。

對於摩爾逝世，蘋果公司執行長庫克(Tim Cook)推文說：「這世界痛失摩爾這位巨人，他是矽谷的創建元老，也是一位真正的願景家，協助為科技革命鋪平道路。我們這些後輩對他都十分感激。願他安息。」

Google母公司字母執行長皮伽(Sundar Pichai)也向摩爾致敬：「他的願景激勵我們許許多多的人以科技為志業，對我是一大啟發。」

許多晶片業領袖和觀察家指稱，如今「摩爾定律已死」，不再適用，畢竟一些用於製造半導體的材料層已經只有一個原子的厚度，已達到物理極限。然而，摩爾定律的基本原則至今依然對投資決定影響甚鉅。

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger) 2022年1月接受訪談時就說：「英特爾仍會是摩爾定律的管理者，直到數十年以後。」他形容此定律依然健在，「我們會讓它老當益壯」。

晶片 Tim Cook 投資

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