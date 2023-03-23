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醫院手術室採用「黑盒子」 記錄過程減醫療疏失

編譯尤寶琪／綜合22日電
杜克大學醫院在手術室中安裝「手術室黑盒子」，確保減少醫療疏失，提升病人安全。（取自杜克大學官網）
杜克大學醫院在手術室中安裝「手術室黑盒子」，確保減少醫療疏失，提升病人安全。（取自杜克大學官網）

飛機黑盒子紀錄了一個航班的詳細資訊。如今，醫療業也借鏡此技術，推出能捕捉並記錄手術期間所有事情的「手術室黑盒子」(OR Black Box)，希望藉此減少醫療疏失，提升病人安全。

目前共有來自美國、加拿大和西歐等地共24家醫院開始採用手術室黑盒子。手術室黑盒子是由感應器和軟體組成的系統，能錄影、錄音和紀錄病患生命體徵以及手術設備的資料；目前主要用於分析手術室案例，希望能藉此減少醫療錯誤、提高病患安全並增加手術室效率，同時還可以在手術出錯時，幫助醫院搞清情況。

手術室黑盒子系統，是由多倫多的Surgical Safety Technologies製造，能分析數據，並為醫院人員提供圖表、評論、時間表、影片和音頻等見解。醫院可藉此系統，查看整體表現或分析特定手術案例。

馬友診所(Mayo Clinic)醫療保健系統工程教授哈爾貝克(Susan Hallbeck)表示：「這些數據讓醫療團隊能夠從不同角度來檢視手術，而非是從自己的記憶中來回想手術中發生的一切細節。」馬友診所共有兩間手術是裝有黑盒子，旨在改進手術安全與結果。

杜克大學醫院也在兩間手術室中安裝黑盒子，用此來研究並改善手術期間病人姿勢，好減少皮膚組織和精神損傷的可能性。杜克大學醫院同時也藉此研究和使用黑盒子，來改善手術期間護理人員間的溝痛，確保重要任務都能及時且有效率的完成。杜克也利用取得資訊，減少手術室準備時間，提高手術室使用效率和生產率。

德州大學西南醫學中心首席質量官丹尼爾(William Daniel)指出，黑盒子剛引進時，有手術室人員擔心，數據會被用作懲處工具。所幸在大家瞭解資訊是如何收及使用後，黑盒子很快就成了醫院文化的一部分。另有人擔憂，黑盒子數據會成為醫療疏失訴訟的證據。

手術 醫學 德州

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