「TikTok幫我找到客戶」小商家宣傳利器 如被禁得搬家

著名的東京咖啡店和布丁，透過TikTok吸引遊客。（路透）

抖音 (TikTok)這種社媒平台已成為不少用戶、小企業的經商工具，很多用戶憑以找到社群 ，本周新聞傳出國家可能禁用抖音，引發用戶憂慮，創作人尤其如此，唯恐失去抖音，自己也就失去工作及社群，但有些人已在未雨綢繆，準備沒有抖音的未來。

華爾街日報(WSJ)報導，以紐約州卡莉‧戴明斯(Carrie Deming)為例，禁用抖音，她的「狗耳朵書店 」(The Dog Eared Book)雖不致關門大吉，但要買書、付書款就變難許多；她每天上抖音張貼書評影片、特寫新書，人們甚至遠從挪威來逛她的書店，她表示書店網站的銷售量大漲，都要感謝抖音。

紐約州的戴明斯說，她的「狗耳朵書店」銷售量大漲，都要感謝抖音。（取自抖音）

抖音一度以俏皮舞蹈及對嘴影片而出名，目前則是許多使用者找到社群、學習新食譜、找音樂、懂得世界新知的場合。

拜登政府正勒令抖音這個影片分享平台的中國母公司出售持股，不然就面臨App被禁。國會議員及官員指出，抖音的母公司是設在北京的字節跳動公司，對國家安全造成威脅，中國政府可能由抖音取得美國數據，或透過抖音內容影響美國人。

38歲的戴明斯表示，抖音辦到了臉書、Instagram做不到的事，也就是找到客戶；抖音曉得客戶喜歡什麼，例如把她的書評短片，提給可能感興趣的人；有時候書店的銷售額約九成來自網站，都要歸功給抖音，因為她在抖音的個人檔案貼了書店連結；來店的客人幾乎每天都說，他們在抖音上看到她；她沒出現影片以前，客戶根本不知道她存在，看過影片上的她，接下來他們變成常客。

抖音發言人賈瑪爾‧布朗(Jamal Brown)指出，抖音內容創造者都是小生意的擁有人，努力想謀生，讓餐桌上有吃的；抖音讓教師教育下一代領袖；天天創新的人代表美國的廣闊。她說，華府在辯論是否該禁抖音的國會議員，真該親身聆聽人們講述他們的生活，會如何受到他們立法決定所影響。

網紅經紀機構Obviously執行長梅‧卡沃斯基(Mae Karwowski)表示，App平台非常易逝，但由抖音推廣的短影片不會消失；美國若是禁了抖音，創作人可能把焦點轉移到Instagram Reels、YouTube Shorts或其他未來研發而填補窟窿的新App。