難頂壓力…胰島素藥物降價 法國賽諾菲跟進

全球最大胰島素製造商—法國賽諾菲藥廠宣布，將美國最廣為使用的「蘭德仕注射劑」(Lantus)調降78%，病患每月自付額上限為35元。(路透)

繼美國藥 廠禮來(Eli Lilly & Co)和丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)宣布大幅降低胰島素藥價後，全球最大胰島素製藥廠、法國藥廠賽諾菲(Sanofi)也宣布跟進，自明年元月起，將全美最廣為使用的「蘭德仕注射劑」(Lantus)調降78%，「愛胰達注射劑」(Apidra)調降70%。

據了解，賽諾菲宣布調降胰島素藥價，是因為在15日被參院民主黨籍多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)公開點名，呼籲賽諾菲應該向禮來、諾和諾德看齊降低胰島素售價。

全球主要胰島素製藥廠於2010年代大幅提高胰島素售價，影響國內3700萬名糖尿病 患者，其中840萬名患者須每天注射胰島素，但每個月數百元的藥費造成不少負擔，因此聯邦政府去年通過的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)列出藥價漲幅超過通膨率的藥品清單，要求藥廠退還差價，並針對注射胰島素的患者自付額定為每月35元，但尚未惠及購買個人醫療保險 的患者。

賽諾菲美國分公司藥物主管勃奇洛(Olivier Bogillot)坦承「沒有人應該為支付胰島素藥費而捉襟見肘」，因此該公司決定從善如流，將「蘭德仕」每月自付額控制在35元。

賽諾菲還計畫推出只有「蘭德仕」品牌藥售價六成的學命藥，以便讓未投保醫療險的患者每月自付藥費也控制在35元，賽諾菲推出的新措施除了降價外，還將擴大到注射「蘭德仕」並投保商業險的患者。

賽諾菲此次宣布降價，對於已投保的糖尿病患者來說並不會減少支出，因為每月保險費的支出已固定，短期內不會改變，但卻可以幫助沒有投保的病患減輕負擔。

「禮來」本月稍早即宣布自2023年第四季起，該公司最普遍的胰島素藥物售價調降70%，並將患者的自付額上限訂為每月35元；「諾和諾德」本周也表示，自明年元月起，將其「諾和銳注射劑」(NovoLog)售價調降75%，同時Novolin和Levemir這兩種胰島素注射劑售價也一併調降65%。