拜登拚連任「爭中間選民」 與黨內進步派現分歧

拜登 總統最近在諸多熱門議題上，與民主黨 進步派出現分歧，包括推翻華府犯罪新法、考慮恢復逮捕非法入境移民 以及13日批准阿拉斯加州北坡柳樹鑽油計畫；有分析師認為拜登此舉是為了避免連任之路遭到共和黨圍剿，並期望拉攏更多中間選民，才會與進步派立場分道揚鑣，但拜登連任勝選方程式仍將集中在民主黨具優勢的中產階級最關切的經濟議題。

根據2022年中期選舉出口民調顯示，民主黨流失48%以移民為首要議題的選民，以及16%以犯罪列為首要議題的選民，而且在移民和犯罪議題上，選民對共和黨的信任度分別以6%和9%的比率，高於民主黨。

對於拜登有意推翻華府犯罪新法、放寬強制性判決與懲處的政策轉彎，國會進步連線(CPC)主席、華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)表示失望，「感覺像是對華府基本治理原則的背叛，如同移民議題上，川普式鎮壓行動也背叛我們的移民根基。」

對於民主黨人的不滿，白宮發言人貝茲(Andrew Bates)表示「拜登總統的價值觀和理念已統合黨內所有派系的國會議員、甚至整個國家，與他多年來競選奮鬥的目標相符。」

貝茲並以拜登任內推動槍枝管制、氣候變遷、醫療保險等諸多政績，強調拜登領導有方。

另外，對於拜登政策大轉彎，南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)直言拜登「只是依常識而為」的政治算計；他說：「第一、拜登已經在爭取連任；第二、拜登想要為黨內同志爭取更多中間選票。」

有部分人也認為拜登公然和民主黨進步派分道揚鑣，與前總統柯林頓(Bill Clinton)1994年期中選舉後，對黨內左派人士採取的三角平衡機制有幾分雷同。

至於民主黨進步派儘管不滿拜登政策大轉彎，但更不希望前總統川普捲土重來；聯邦眾議員賈亞帕表示，「我仍堅信在絕大多數議題上，他(拜登)非常出色，是我們最進步的一位總統，我的(支持)立場並未改變。」