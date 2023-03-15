我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「砸碎玻璃門 直奔保險櫃」每家作案2分鐘 2嫌連盜南加橙縣7餐廳

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

拜登拚連任「爭中間選民」 與黨內進步派現分歧

編譯俞仲慈／綜合14日電

拜登總統最近在諸多熱門議題上，與民主黨進步派出現分歧，包括推翻華府犯罪新法、考慮恢復逮捕非法入境移民以及13日批准阿拉斯加州北坡柳樹鑽油計畫；有分析師認為拜登此舉是為了避免連任之路遭到共和黨圍剿，並期望拉攏更多中間選民，才會與進步派立場分道揚鑣，但拜登連任勝選方程式仍將集中在民主黨具優勢的中產階級最關切的經濟議題。

根據2022年中期選舉出口民調顯示，民主黨流失48%以移民為首要議題的選民，以及16%以犯罪列為首要議題的選民，而且在移民和犯罪議題上，選民對共和黨的信任度分別以6%和9%的比率，高於民主黨。

對於拜登有意推翻華府犯罪新法、放寬強制性判決與懲處的政策轉彎，國會進步連線(CPC)主席、華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)表示失望，「感覺像是對華府基本治理原則的背叛，如同移民議題上，川普式鎮壓行動也背叛我們的移民根基。」

對於民主黨人的不滿，白宮發言人貝茲(Andrew Bates)表示「拜登總統的價值觀和理念已統合黨內所有派系的國會議員、甚至整個國家，與他多年來競選奮鬥的目標相符。」 

貝茲並以拜登任內推動槍枝管制、氣候變遷、醫療保險等諸多政績，強調拜登領導有方。

另外，對於拜登政策大轉彎，南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)直言拜登「只是依常識而為」的政治算計；他說：「第一、拜登已經在爭取連任；第二、拜登想要為黨內同志爭取更多中間選票。」

有部分人也認為拜登公然和民主黨進步派分道揚鑣，與前總統柯林頓(Bill Clinton)1994年期中選舉後，對黨內左派人士採取的三角平衡機制有幾分雷同。

至於民主黨進步派儘管不滿拜登政策大轉彎，但更不希望前總統川普捲土重來；聯邦眾議員賈亞帕表示，「我仍堅信在絕大多數議題上，他(拜登)非常出色，是我們最進步的一位總統，我的(支持)立場並未改變。」

拜登 民主黨 移民

上一則

矽谷銀行倒閉前CEO／CFO大量賣股？司法部、證管會要查

下一則

共和黨總統初選升溫 川普左批德桑提斯 右打潘斯

延伸閱讀

不挺賀錦麗連任？華倫改口全力支持 關係陷入冰點

不挺賀錦麗連任？華倫改口全力支持 關係陷入冰點
拜登總統訪蒙市表控槍決心 第一手演講視頻

拜登總統訪蒙市表控槍決心 第一手演講視頻
拜登訪蒙市慰問難屬 趙美心讚新槍枝安全令

拜登訪蒙市慰問難屬 趙美心讚新槍枝安全令
拜登訪問南加「小台北」將宣布新行動減少槍枝暴力

拜登訪問南加「小台北」將宣布新行動減少槍枝暴力

熱門新聞

矽谷銀行總裁貝克被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透)

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

2023-03-10 22:37
矽谷銀行（SVB）因爆發存款戶擠兌而不支倒閉，10日門口貼出公告。（路透）

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

2023-03-11 08:24
無證移民經由巴拿馬與哥倫比亞邊境的「達連空隙」（Darien Gap）前往美國，圖為無證移民在雨林中穿行。(美聯社)

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

2023-03-10 02:30
矽谷銀行倒閉後，股價在一個月內已下跌四成的第一共和銀行再次面臨壓力，因為投資者試圖理清哪些其他銀行可能面臨類似風險。(路透)

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

2023-03-12 10:32
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為紐約客戶欲進入銀行，該行卻大門緊閉，保安人員隔著玻璃戒備。(路透)

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

2023-03-11 02:24
MQ-9無人機。(美聯社資料照)

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

2023-03-14 16:36

超人氣

更多 >
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」
「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立
中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」