我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

大摩分析師力勸：抓緊一切反彈機會賣掉美股

居民經濟命脈vs.極地環境保護 柳樹鑽油計畫爭議

編譯彭尚興／綜合13日電
這張2019年的航拍照片顯示，阿拉斯加北坡「柳樹」石油開發案擬建地點的探勘地。（美聯社）
這張2019年的航拍照片顯示，阿拉斯加北坡「柳樹」石油開發案擬建地點的探勘地。（美聯社）

過去30幾年，阿拉斯加的油產量銳減，從1980年代末期每日210萬桶，降低到目前不足50萬桶，新核准的柳樹開發案預估將來每日產量可達18萬桶，相當於全國油產量的1.5%，是目前公有土地上最大規模的原油開採計畫。

著眼於龐大經濟利益，阿拉斯加兩黨國會議員和共和黨籍州長鄧利維(Mike Dunleavy)難得一致支持柳樹計畫。共和黨籍聯邦參議員蘇利文(Dan Sullivan)稱這項計畫為「本州歷史上最大、最重要的資源開發計畫。」

就連北坡地區數個原住民部落所組成的「極地因紐皮雅特人之聲」(Voice of the Arctic Iñupiat)也達成「大多數共識」，支持這項開發案，期待開採石油的稅收能為當地社區改善基礎設施，提供更多公共服務。

距離由井鑽探地點最近的諾伊克索特市(City of Nuiqsut)卻始終堅決反對開發案；當地525位居民擔心他們賴以為生的馴鹿和傳統生活形態將會受到永久性衝擊。但是，反對的聲浪在強大的贊成洪流中顯得微不足道。

其實諾伊克索特市居民在遙遠的美國本土還是找得到盟友。環保團體和民主黨內激進派就痛批拜登違反了自己2020年的承諾。三年前拜登競選總統時，宣示要推動乾淨能源，減少使用化石燃料，終止在聯邦土地上開採新的原油和天然氣，並且在2030年以前將溫室效應碳排放減少一半。

負責柳樹計畫營運的ConocoPhillips石油公司表示，新的生產技術將比目前所使用的方式減少大約8%的碳排放。不過綜觀柳樹油井的30年營運壽命周期，估計總共將產生2億6300萬噸溫室氣體，相當於170萬輛汽車在同時期的排放總和。

為求平衡，拜登政府宣布將無限期中止北冰洋(the Arctic Ocean)上將近300萬英畝海域的油氣開採，以保護鯨魚、海豹、北極熊和其他野生動物的棲息地。另外還將在面積相當於印第安納州的2300萬英畝阿拉斯加國立石油保留區(National Petroleum Reserve-Alaska)內，開闢出超過1300萬英畝的保護區留作動物保育、觀光或其他用途。

拜登 石油 共和黨

上一則

從新澤西沙灘到印尼島嶼 椰殼建造防波堤 保護世界海岸線

下一則

出席奧斯卡明星傳訊息 繫上藍絲帶挺難民

延伸閱讀

劍指北京 澳英美宣布20年內打造下一代核動力潛艦

劍指北京 澳英美宣布20年內打造下一代核動力潛艦
澳洲將購買美國核動力潛艦 美官員：最多達5艘

澳洲將購買美國核動力潛艦 美官員：最多達5艘
拜登政府無視環保人士壓力 批准阿拉斯加鑽油計畫

拜登政府無視環保人士壓力 批准阿拉斯加鑽油計畫
1周關2銀行 拜登：存戶能拿回錢 納稅人不承擔損失

1周關2銀行 拜登：存戶能拿回錢 納稅人不承擔損失

熱門新聞

矽谷銀行總裁貝克被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透)

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

2023-03-10 22:37
矽谷銀行（SVB）因爆發存款戶擠兌而不支倒閉，10日門口貼出公告。（路透）

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

2023-03-11 08:24
無證移民經由巴拿馬與哥倫比亞邊境的「達連空隙」（Darien Gap）前往美國，圖為無證移民在雨林中穿行。(美聯社)

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

2023-03-10 02:30
矽谷銀行倒閉後，股價在一個月內已下跌四成的第一共和銀行再次面臨壓力，因為投資者試圖理清哪些其他銀行可能面臨類似風險。(路透)

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

2023-03-12 10:32
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為紐約客戶欲進入銀行，該行卻大門緊閉，保安人員隔著玻璃戒備。(路透)

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

2023-03-11 02:24

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴