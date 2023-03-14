居民經濟命脈vs.極地環境保護 柳樹鑽油計畫爭議

這張2019年的航拍照片顯示，阿拉斯加北坡「柳樹」石油開發案擬建地點的探勘地。（美聯社）

過去30幾年，阿拉斯加的油產量銳減，從1980年代末期每日210萬桶，降低到目前不足50萬桶，新核准的柳樹開發案預估將來每日產量可達18萬桶，相當於全國油產量的1.5%，是目前公有土地上最大規模的原油開採計畫。

著眼於龐大經濟利益，阿拉斯加兩黨國會議員和共和黨 籍州長鄧利維(Mike Dunleavy)難得一致支持柳樹計畫。共和黨籍聯邦參議員蘇利文(Dan Sullivan)稱這項計畫為「本州歷史上最大、最重要的資源開發計畫。」

就連北坡地區數個原住民部落所組成的「極地因紐皮雅特人之聲」(Voice of the Arctic Iñupiat)也達成「大多數共識」，支持這項開發案，期待開採石油 的稅收能為當地社區改善基礎設施，提供更多公共服務。

距離由井鑽探地點最近的諾伊克索特市(City of Nuiqsut)卻始終堅決反對開發案；當地525位居民擔心他們賴以為生的馴鹿和傳統生活形態將會受到永久性衝擊。但是，反對的聲浪在強大的贊成洪流中顯得微不足道。

其實諾伊克索特市居民在遙遠的美國本土還是找得到盟友。環保團體和民主黨內激進派就痛批拜登 違反了自己2020年的承諾。三年前拜登競選總統時，宣示要推動乾淨能源，減少使用化石燃料，終止在聯邦土地上開採新的原油和天然氣，並且在2030年以前將溫室效應碳排放減少一半。

負責柳樹計畫營運的ConocoPhillips石油公司表示，新的生產技術將比目前所使用的方式減少大約8%的碳排放。不過綜觀柳樹油井的30年營運壽命周期，估計總共將產生2億6300萬噸溫室氣體，相當於170萬輛汽車在同時期的排放總和。

為求平衡，拜登政府宣布將無限期中止北冰洋(the Arctic Ocean)上將近300萬英畝海域的油氣開採，以保護鯨魚、海豹、北極熊和其他野生動物的棲息地。另外還將在面積相當於印第安納州的2300萬英畝阿拉斯加國立石油保留區(National Petroleum Reserve-Alaska)內，開闢出超過1300萬英畝的保護區留作動物保育、觀光或其他用途。