太平洋空軍司令：台海若開戰 先擊沉中船艦避免封鎖

美國太平洋空軍司令維巴赫說，台海若爆發戰爭，美軍首要任務就擊沉中國船艦，解除他們對台灣的封鎖。圖為中俄海軍去年12月在黃海進行聯合軍演。(美聯社)

美國太平洋空軍司令維巴赫(Gen. Kenneth Wilsbach)8日表示，台海若爆發戰爭，擊沉中國船艦勢必將成為美軍首要任務，以防解放軍 封鎖台灣，這也是美國前眾議院議長裴洛西 去年訪台時帶給他的啟示。

美國軍事新聞網Military.com報導，美國太平洋空軍司令維巴赫出席美國空軍暨太空軍協會在科羅拉多州奧羅拉舉辦的戰爭研討會時，發表上述言論。

維巴赫在會中說：「你們都看到眾院 前議長裴洛西訪台時，中國的船艦做了什麼。他們把船艦部署在台灣東側，作為一種封鎖手段」。

這些船艦上的地對空飛彈，將為解放軍創造出反介入／區域拒止接戰區。由於行經這個空域有被擊落的風險，藉此降低敵軍戰機飛越意願。

維巴赫說，儘管美國官員仍將嚇阻解放軍侵台列為優先事項，「我們勸告中國人不要試圖以武力奪台」，但要是嚇阻無效，接下來該怎麼做仍是一大難題。

談到美國太平洋空軍在台海開戰時的第一步，維巴赫說：「我們必須擊沉中國船艦。擊沉船艦不但是太平洋空軍的目標，也是任何將涉入這起衝突的外國軍隊的主要目標」。

維巴赫表示，為了因應台海可能將要發生的衝突，美國及盟國軍隊正在計畫並加強共同演練次數。他旗下的空軍聯隊經常在許多島嶼之間演練疏散機組員及戰機的戰略。