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走出疫期工作低潮 美國女性就業數連4個月超過男性

記者張聲肇／綜合報導
美國女性連續四個月新就業人數超過男性，已佔所有非農業就業職位近半。（Getty Images）
美國女性連續四個月新就業人數超過男性，已佔所有非農業就業職位近半。（Getty Images）

華爾街日報報導，美國女性連續四個月新就業人數超過男性，如今占所有非農業就業崗位的49.8%，女性員工已走出疫情期間的就業低潮，重返就業市場。

2019年底，女性就業人數還超過男性，但疫情來襲後，1200萬女性離開職場，比男性多200萬。

2020年初社交距離等避疫措施對聘用較多女性的服務業打擊較大，例如管家、護士、托兒所和幼稚園教師等，加上學校改為遠距教學，許多白領女性也辭職在家帶孩子，女性離開職場的人數多於男性。

一年後，就業市場復甦，但2021年3月在職的女性仍比2020年2月少了150萬，因為疫情仍不讓人放心，托嬰所的安全，也未恢復到疫情前的水準。經濟學家擔心，女性離開職場越久，重返職場的挑戰越大。

這種擔憂似乎可以免了，女性大舉重返服務業已成定局。學生遠距上課、托嬰所關閉等問題，隨著疫情減緩逐漸消失，聘僱女性的行業紛紛招募員工，雇主願付高薪、提供彈性上班的機會，本身有賺錢的壓力等因素，提高了女性就業的意願。

美國經濟在高利率和高通膨雙重壓力下，有成長趨緩之虞，但經濟主力的服務業在女性得大舉重返下再現活力。雇主競相出價，女性樂得增加收入，這又有助民間消費。

女性進入就業市場，可以緩解缺工問題，今年1月失業率，寫下53年的新低紀錄3.4%，勞工人數增加，可減低雇主加薪的壓力，有助聯準會達成降低通膨的目標。

富國銀行資深經濟學家郝思（Sarah House）說，增加勞力供應，或多或少降低通膨的壓力，女性是「非常重要的」群體。

目前休閒旅遊、私人教育、健康照護等積極招募員工的行業，女性佔總員工的66%。去年8月到今年1月，這些行業新聘僱的女性有71.9萬人，佔民間企業新聘人員總數的38%。

就業 疫情 社交距離

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