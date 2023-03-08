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秦剛談台灣問題：中美護欄是3個聯合公報

特派記者賴錦宏／北京報導
秦剛在回應台灣問題時，拿出中共1982年制定的憲法。(取自央視)
秦剛在回應台灣問題時，拿出中共1982年制定的憲法。(取自央視)

就當前美中台關係，中國外長秦剛7日在中國「兩會」記者會指出，「解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉」，重申「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線」。他還警告，「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」，強調中美真正護欄是三個聯合公報。

秦剛7日首度以中國外長身分出席記者會，他在回應涉台問題時，翻出桌上紅色本子說：「我知道今天肯定要問到台灣問題，特別帶來一本『中華人民共和國憲法』。」並引用其中序言聲稱，「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」。

就兩岸關係，秦剛說，「對於兩岸來說，我們都有一個家，名字叫中國」；作為骨肉同胞，將繼續以最大誠意、盡最大努力實現祖國和平統一。同時，保留採取一切必要措施的選項。中國「反分裂法」對此規定得很明確，如果出現了違反該法的情況，必須依憲依法行事。任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志，和強大能力。

同時，美國眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格7日對福斯數字新聞表示，中國國家主席習近平對入侵台灣「非常認真」，並表示最近中國人民解放軍預算的增加「使他的野心非常明確」。

蓋拉格表示，「習近平已明確表示，他在台灣問題上有侵略性的設計，必要時會使用武力。」現在中國又提高國防預算，「應該非常清楚，尤其是在烏克蘭之後，他是非常認真的。」他並指出，美國和盟友需要部署硬實力來保護台灣，並在為時已晚之前阻止入侵，包括向印度太平洋司令部提供所需的資源，迅速採取行動清理外國軍售台灣的拖延，確保中共脅迫性經濟策略不會削弱我們在國內外保護美國利益的能力。」

秦剛 預算 華人

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