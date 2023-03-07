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去年進口110萬輛 電動自行車火災 多半充電釀禍 紐約去年逾200起

編譯尤寶琪／綜合報導
曼哈頓一名男子騎著電單車送外賣；紐約市因電單車或機車引起的火災，去年增加一倍。(Getty Images)
曼哈頓一名男子騎著電單車送外賣；紐約市因電單車或機車引起的火災，去年增加一倍。(Getty Images)

新冠肺炎疫情封城助長電動自行車的數量，美國2022年就進口量增至110萬輛電動自行車。但鋰電池相關火災數也隨之攀升，光是紐約2022年火災數量就成長了一倍，且造成兩人死亡。

根據紐約市消防局指出，紐約市當地相關火災數量在2022年倍增到216起。而這些源自於所謂電動機車等微型交通工具的火災，共造成了兩人死亡、40人受傷。

紐約市消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)2月底就警告：「這些設備若不受監管或使用不當將非常危險。」

根據輕型電動車輛協會(LEVA)估計，美國2022年進口約110萬輛電動自行車，較2021年88萬輛和2020年的45萬輛大幅成長。另外，電動機車也因油價高漲，成為消費者的新歡。

許多電動自行車火災都是因為民眾深夜或凌晨充電，導致電池過熱起火。又或者將電動自行車放置在走廊或靠近門等會造成火災快速蔓延，並阻擋逃生路線的地方。二手或改裝電池都特別容易過熱失火。而且，鋰電池導致的化學火災不但會釋放有害氣體，且燃燒迅速，難以撲滅。

消防部門指出，2 月下旬在布朗士(Bronx)的一場鋰電池火災，造成包含消防員在內共四人受傷。今年1月，皇后區一間托兒所也發生一起因電動自行車電池引起的火災，造成18名兒童受傷。自行車商店行業組織調查則顯示，10%的店主表示經歷過火災或其他電池過熱事件。

電池起火原因很多，包括結構缺陷、材料不合格以及突然撞擊造成的損壞。最常見的原因，是電池兩極間出現裂痕，導致電池短路並出現所謂「熱失控」的危險現象。便攜式充電電池協會(Portable Rechargeable Battery Association)會長George Kerchner指出，使用者擅自修復或竄改電池，也是造成火災的原因之一。

紐約市議會2日投票通過，立法加強電動自行車和機車以及鋰電池的防火安全。該法規將限制不符合安全標準設備的銷售和出租。

紐約市 布朗士 疫情

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