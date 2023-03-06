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又傳「家畜驅蟲藥」抗流感 CDC駁斥

編譯俞仲慈／​綜合5日電
用來治療馬匹寄生蟲的「伊維菌素」最近又被錯誤宣導，CDC以無任何臨床證據為由駁斥。(美聯社)
用來治療馬匹寄生蟲的「伊維菌素」最近又被錯誤宣導，CDC以無任何臨床證據為由駁斥。(美聯社)

新冠疫情進入尾聲，國內又爆發流感疫情，不料有醫療社團「新冠重症前線護理聯盟」(Front Line Covid-19 Critical Care Alliance)透過網站宣導病患服用用於治療馬、牛和狗體內的抗寄生蟲藥「伊維菌素」(ivermectin)治療流感和呼吸道疾病(RSV)，吸引上百萬人下載療法，引起聯邦疾病防治中心(CDC)關注，而且以未有任何臨床證據為由，駁斥該聯盟的說法。

據了解，該聯盟成立於2020年，在新冠疫情初期大力鼓吹民眾服用伊維菌素來對抗新冠病毒，而且在網路推波助瀾下，2021年獲取近500萬元捐款，同年8月疫情高峰期，該聯盟網站一個月內吸引超過140萬人點閱，隨後因為臨床實驗無法證實伊維菌素療效，導致處方藥使用比率大幅下滑。

如今國內爆發流感疫情，該聯盟又宣稱，伊維菌素可治療流感和RSV，該治療方案已被下載超過100萬次，而且同步推出集合數百家醫療服務公司和藥房的醫療平台，提供病患遠端門診，方便取得伊維菌素處方箋。

學者批：靠胡說八道牟利

紐約大學格羅斯曼醫學院(New York University Grossman School of Medicine)醫學院醫學倫理部主任卡普蘭(Arthur Caplan)痛批該聯盟：「趁著疫情爆發，靠著胡說八道牟利，在倫理醫學毫無容身之處。」

CDC也以伊維菌素可與血液稀釋劑等藥物產生交互作用，服用過量恐會危害胃腸道和神經系統，提出警告；CDC發言人諾德隆德(Kristen Nordlund)發布聲明表示：「目前尚未證實伊維菌素具有預防或治療RSV的效果」，同時指出該聯盟網站「沒有(已發表過)關於伊維菌素治療流感的臨床數據」。

由於CDC本身並無監督言論自由或醫師執照的權限，因此「美國內科學委員會」(ABIM)於去年致函該聯盟的兩位創辦者，來自威斯康辛州(Wisconsin)的科里(Pierre Kory)醫師與來自維吉尼亞州的馬里克(Paul Marik)醫師，並針對該聯盟網站提出警告，表示散布錯誤醫療訊息的醫師可能面臨吊銷執照的處罰。

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