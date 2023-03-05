華格林自保 將在21州停售口服墮胎藥

連鎖藥房華格林宣布，在21州停止販售口服墮胎藥，以避免捲入爭議。(美聯社)

連鎖藥局 華格林(Walgreens Boots Alliance)宣布，未來在部分州不會販售口服墮胎 藥美服培酮(mifepristone)，包含四個墮胎合法州。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)1月初改變法規，允許實體藥局販售美服培酮，藥局販售前必須經過認證程序。華格林、CVS等連鎖藥局表示將在墮胎合法州取得認證販售美服培酮。美國藥師協會(APhA)表示，藥局在可能失去執照或面臨其他懲處的州將非常謹慎。

幾周前21州的共和黨 檢察長致函華格林，表示若該藥局在這幾州販售美服培酮，他們將採取法律行動，並在該信函概述反對拜登政府近期放寬墮胎藥限制的法律論點。

華格林表示不會在禁止該認證程序的州販售墮胎藥，此外，考慮到法律的「複雜與變化」，該公司也不會在對墮胎有法律或立法挑戰的州販售，包括愛阿華州、堪薩斯州、蒙大拿州、阿拉斯加州。發言人說：「我們打算作為一家經認證的藥局公司經營，本公司僅於合法且經營可行的司法管轄區分發美服培酮。」

新冠疫情封鎖期間，FDA放寬限制，允許孕婦不需親自就醫即可取得美服培酮，通過認證的線上藥局可以直接配送FDA批准於懷孕前十周使用的藥物。

部分落實墮胎限制或禁令的州試圖禁止藥物寄送，但司法部宣稱美國郵局(U.S. Postal Service)可以在任何一州配送。

致函華格林的共和黨州檢察長也對這一說法提出質疑，表示聯邦法律明確禁止以郵寄方式寄送或接收任何墮胎的藥物。

華格林的新政策不會影響另一種墮胎藥米索前列醇(misoprostol)，該藥物用於幾種醫療情況，長期以來在全國的零售藥局均可透過處方取得。

目前約十個州已經實施近乎全面的墮胎禁令，限制手術與藥物墮胎，今年預計將有更多共和黨州議會推動新的墮胎限制，一些州的民主黨人則積極推動將墮胎權納入法律。