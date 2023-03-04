我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

兒子手機視頻錄下他的聲音 梅道定罪關鍵

編譯潘勛／綜合3日電
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道(中)3日聆判。(美聯社)
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道(中)3日聆判。(美聯社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)3日報導，一名陪審員透露，自己對律師阿列克斯‧梅道(Alex Murdaugh)投下有罪票，是因為梅道自稱並未出現在謀殺妻兒的現場，但兒子的手機卻顯示他在；紐約時報則指出，梅道案承理檢方並未求處死刑，是因本案沒有他做案的直接證據，所以認定陪審團較不願判他死罪。

陪審團員、木匠莫耶(Craig Moyer)表示，自己第一次觀看亡年22歲、保羅‧梅道(Paul Murdaugh)所拍視頻，由背景聲音便可判定是梅道的，拍下視頻後沒幾分鐘，保羅及乃母瑪格麗特便遭殘忍謀殺。

莫耶稱其他陪審員也都能聽出梅道的聲音。

南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，因為一段手機視頻錄下梅道的聲音，使陪審團判決他有...
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，因為一段手機視頻錄下梅道的聲音，使陪審團判決他有罪。圖為電腦鑑識專家當庭檢視扣案的一部手機。(美聯社)

莫耶受訪時另稱，檢方播放保羅手機所拍視頻，他在法庭上密切觀察梅道的反應，認定梅道的肢體語言顯然意味他知道接下來會發生什麼事；莫耶表示，梅道在法庭流淚，看起來更像在擤鼻涕。

莫耶表示，梅道2日出庭時，一反數個月來說自己不在場的供詞，表示視頻裡的確是他的聲音；莫耶說，自己就知道他該投下有罪票了。

南卡羅來納州檢察長威爾森(Alan Wilson)去年12月便表示，假如梅道被判定有罪，檢方求處的也是無期徒刑。法官紐曼(Clifton Newman)也依檢方求刑，判處梅道兩個無期徒刑，不得假釋。

法律專家表示，本案其他本質對求刑有所影響，沒有具體證據、目擊證人或嫌犯認罪，陪審團通常不願建議量處死刑；梅道一案便是如此。

威爾森曾受訪表示，南卡州檢方若是求刑為死刑，全案看來代價沉重，就算梅道被判死刑，也不會很快處刑。南卡州自2011年來便未執行死刑，部分原因在州方很難取得處死用的毒針針劑。

威爾森表示，檢方覺得本案足稱複雜，有很多因素必須考量。副檢察長瓦特斯(Creighton Waters)說，殺人案應避免節外生枝比較好，且法官判處無期徒刑不得假釋，足以確保梅道不會活著走出監獄。

瓦特斯指出，梅道現年54歲，知情者都曉得，死刑不會隔夜就行刑，檢方綜合一切，認為求處梅道無期徒刑，顯然最合適。

南卡羅來納州 手機 紐約時報

上一則

百年梅道家族 離奇命案一樁樁

下一則

駐德美軍兵推 助烏擬抗俄戰略

延伸閱讀

槍殺妻兒 南卡名律師梅道被判終身監禁 仍堅稱清白

槍殺妻兒 南卡名律師梅道被判終身監禁 仍堅稱清白
謀殺妻兒定罪 南卡知名律師梅道恐囚30年

謀殺妻兒定罪 南卡知名律師梅道恐囚30年
美股大跌後回穩 但短期三利空將把逢低承接客嚇出場

美股大跌後回穩 但短期三利空將把逢低承接客嚇出場
熊市將近？大摩：美股反彈是陷阱

熊市將近？大摩：美股反彈是陷阱

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)

iPhone手機、密碼遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

2023-02-24 22:24
聯邦能源部機密情報文件顯示，新冠病毒最有可能源於中國實驗室洩漏，但美方其他機關表示尚無定論。圖為湖北武漢市居民2021年8月排隊接受核酸檢測。(美聯社)

美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大

2023-02-27 02:30
拜登政府出手打擊疑似中國對俄羅斯的軍事支援。商務部轄下工業暨安全局（BIS）24日宣布，將5家中國企業列入制裁實體清單。（美聯社）

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

2023-02-26 10:08

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠