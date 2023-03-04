兒子手機視頻錄下他的聲音 梅道定罪關鍵

南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道(中)3日聆判。(美聯社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)3日報導，一名陪審員透露，自己對律師阿列克斯‧梅道(Alex Murdaugh)投下有罪票，是因為梅道自稱並未出現在謀殺妻兒的現場，但兒子的手機 卻顯示他在；紐約時報 則指出，梅道案承理檢方並未求處死刑，是因本案沒有他做案的直接證據，所以認定陪審團較不願判他死罪。

陪審團員、木匠莫耶(Craig Moyer)表示，自己第一次觀看亡年22歲、保羅‧梅道(Paul Murdaugh)所拍視頻，由背景聲音便可判定是梅道的，拍下視頻後沒幾分鐘，保羅及乃母瑪格麗特便遭殘忍謀殺。

莫耶稱其他陪審員也都能聽出梅道的聲音。

南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，因為一段手機視頻錄下梅道的聲音，使陪審團判決他有罪。圖為電腦鑑識專家當庭檢視扣案的一部手機。(美聯社)

莫耶受訪時另稱，檢方播放保羅手機所拍視頻，他在法庭上密切觀察梅道的反應，認定梅道的肢體語言顯然意味他知道接下來會發生什麼事；莫耶表示，梅道在法庭流淚，看起來更像在擤鼻涕。

莫耶表示，梅道2日出庭時，一反數個月來說自己不在場的供詞，表示視頻裡的確是他的聲音；莫耶說，自己就知道他該投下有罪票了。

南卡羅來納州 檢察長威爾森(Alan Wilson)去年12月便表示，假如梅道被判定有罪，檢方求處的也是無期徒刑。法官紐曼(Clifton Newman)也依檢方求刑，判處梅道兩個無期徒刑，不得假釋。

法律專家表示，本案其他本質對求刑有所影響，沒有具體證據、目擊證人或嫌犯認罪，陪審團通常不願建議量處死刑；梅道一案便是如此。

威爾森曾受訪表示，南卡州檢方若是求刑為死刑，全案看來代價沉重，就算梅道被判死刑，也不會很快處刑。南卡州自2011年來便未執行死刑，部分原因在州方很難取得處死用的毒針針劑。

威爾森表示，檢方覺得本案足稱複雜，有很多因素必須考量。副檢察長瓦特斯(Creighton Waters)說，殺人案應避免節外生枝比較好，且法官判處無期徒刑不得假釋，足以確保梅道不會活著走出監獄。

瓦特斯指出，梅道現年54歲，知情者都曉得，死刑不會隔夜就行刑，檢方綜合一切，認為求處梅道無期徒刑，顯然最合適。