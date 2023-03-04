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亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

記者胡玉立、編譯陳韻涵／綜合報導
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

全國房地產經紀人協會(NAR)3日指出，美國白人和非裔的房屋擁有率的落差，現在已達到十年來最高水平；與此同時，由於房價飆漲和房貸利率上升，國人負擔房屋能力指標達到歷來最低水平；想在不超出預算情況下購買中等價位房屋，年薪至少要有10萬元。

報告顯示，2019年到2021年間，所有種族的擁房率都增加，但非裔家庭的買房力道疲弱；美國房屋擁有率目前穩定在66%左右。

NAR指出，2011年到2021年這十年來，亞裔家庭擁有房屋率大幅上升近5個百分點，2021年達到62.8%歷史新高。西語裔家庭擁有房屋率十年間上升超過4個百分點，達到50.6%。

白人家庭的擁房率從69.8%增至72.7%，但非裔家庭的擁房率則從42%只提升2個百分點，來到44%；非裔和白人擁房率的落差現為29個百分點，是2011年來最大差距。

NAR副首席經濟學者兼研究副總裁勞茨(Jessica Lautz)表示，「去年房屋負擔能力挑戰極大，對少數族裔購房者的打擊大於白人購屋者；非裔買家更可能是首次購屋者，對房貸利率變化更敏感，白人購屋時更可能依賴房屋淨值。」

NAR引用「房貸披露法」數據發現，所有種族群體中，非裔房貸被拒率仍最高，達20%；白人申請房貸被拒率約11%。非裔屋主申請家庭修繕貸款有51%被拒。

若將可買下典型房屋的起碼收入與租房家庭收入中位數相比較，NAR估計，17%白人租房者有能力買下中價位房屋，只有9%非裔租房者有此能力。中價位房屋現為46萬7700元。

非裔家庭擁房率不佳，普遍原因是收入較低。非裔購屋家庭年收入中位數為8萬元，白人購屋家庭年收入中位數為8萬5000元。與此同時，8%非裔購屋者表示自己在房屋交易時受過歧視，在所有種族群體中比率最高。

勞茨表示，「即使在成功購房者中，非裔家庭收入也較低；在房源有限的當前環境下，他們更難買到房子。」

非裔 利率 貸款

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