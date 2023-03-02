部分共和黨議員反對 蘇維思任命聽證「一場硬仗」

華裔勞工部副部長蘇維思1日獲拜登總統提名出任勞工部長，在參院任命聽證會上須經受反對蘇維思的提名案的部分共和黨議員的考驗。(美聯社)

拜登總統1日正式提名華裔的勞工部 副部長蘇維思(Julie Su)出任勞工部長，坦言受到提名亞裔內閣成員的壓力；部分共和黨 議員反對蘇維思的提名案，她的任命聽證會有場硬仗要打。

福斯新聞(fox news)報導，拜登開玩笑表示蘇維思太受歡迎，「我認為他們喜歡妳，我也這麼認為；事實上，如果不選妳當下一任勞工部長，我可能會被趕出城。」拜登說。

不過，共和黨反對蘇維思的提名案，指她先前擔任勞工部副部長及加州 勞工與勞力發展廳廳長的作為顯得不適任。

蘇維思2021年出任勞工部副部長時，參院以50票贊成對上47票反對的微弱優勢通過人事任命案。

共和黨籍前加州州眾議員凱利(Kevin Kiley)領導的共和黨人團體譴責蘇維思在新冠肺炎疫情期間，監督「全美最大規模的失業保險詐騙案件之一」，並在加州擔任勞工與勞力發展廳廳長期間，落實「數十年來最無助益的勞工政策」。

蘇維思表示，2021年任命聽證期間的詐欺案件是「超越加州的刑事陰謀」。

蘇維思曾在記者會上表示，加州「不具備得以避免詐欺的充足安全措施」，她責怪前總統川普政府的詐欺案普遍情況與失業申請積件，稱川普團隊未能給予充足指南對抗這些刑事詭計。

參院健康、教育與勞工委員會的共和黨資深成員卡西迪(Bill Cassidy)當年即反對蘇維思出任勞工部副部長，稱她監督該部門的作為「令人憂心且反勞工」。卡西迪表示，委員會必須執行「全面且徹底的聽證程序」。

加州州長紐森(Gavin Newsom)當時也反對任命蘇維思領導加州勞工與勞力發展廳。

疫情期間由勞工與勞力發展廳負責發放失業補助，卻發生估計200億元的大規模詐騙事件，幾乎所有的詐騙情況都可歸究於該部門倉促核准眾院擴大失業補助的申請，加州官員譴責審核程序缺乏關鍵把關措施；但州審計單位也指責紐森政府「重大失誤且不作為」。