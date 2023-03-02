我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

部分共和黨議員反對 蘇維思任命聽證「一場硬仗」

編譯陳韻涵／綜合1日電
華裔勞工部副部長蘇維思1日獲拜登總統提名出任勞工部長，在參院任命聽證會上須經受反對蘇維思的提名案的部分共和黨議員的考驗。(美聯社)
華裔勞工部副部長蘇維思1日獲拜登總統提名出任勞工部長，在參院任命聽證會上須經受反對蘇維思的提名案的部分共和黨議員的考驗。(美聯社)

拜登總統1日正式提名華裔的勞工部副部長蘇維思(Julie Su)出任勞工部長，坦言受到提名亞裔內閣成員的壓力；部分共和黨議員反對蘇維思的提名案，她的任命聽證會有場硬仗要打。

福斯新聞(fox news)報導，拜登開玩笑表示蘇維思太受歡迎，「我認為他們喜歡妳，我也這麼認為；事實上，如果不選妳當下一任勞工部長，我可能會被趕出城。」拜登說。

不過，共和黨反對蘇維思的提名案，指她先前擔任勞工部副部長及加州勞工與勞力發展廳廳長的作為顯得不適任。

蘇維思2021年出任勞工部副部長時，參院以50票贊成對上47票反對的微弱優勢通過人事任命案。

共和黨籍前加州州眾議員凱利(Kevin Kiley)領導的共和黨人團體譴責蘇維思在新冠肺炎疫情期間，監督「全美最大規模的失業保險詐騙案件之一」，並在加州擔任勞工與勞力發展廳廳長期間，落實「數十年來最無助益的勞工政策」。

蘇維思表示，2021年任命聽證期間的詐欺案件是「超越加州的刑事陰謀」。

蘇維思曾在記者會上表示，加州「不具備得以避免詐欺的充足安全措施」，她責怪前總統川普政府的詐欺案普遍情況與失業申請積件，稱川普團隊未能給予充足指南對抗這些刑事詭計。

參院健康、教育與勞工委員會的共和黨資深成員卡西迪(Bill Cassidy)當年即反對蘇維思出任勞工部副部長，稱她監督該部門的作為「令人憂心且反勞工」。卡西迪表示，委員會必須執行「全面且徹底的聽證程序」。

加州州長紐森(Gavin Newsom)當時也反對任命蘇維思領導加州勞工與勞力發展廳。

疫情期間由勞工與勞力發展廳負責發放失業補助，卻發生估計200億元的大規模詐騙事件，幾乎所有的詐騙情況都可歸究於該部門倉促核准眾院擴大失業補助的申請，加州官員譴責審核程序缺乏關鍵把關措施；但州審計單位也指責紐森政府「重大失誤且不作為」。 

勞工部 加州 共和黨

上一則

芝加哥4年來犯罪率飆高 市長萊特福特連任失敗

下一則

TikTok規範未成年「每天限用1小時」時間到需輸入密碼

延伸閱讀

眾院外委會通過法案 授予拜登禁TikTok權力

眾院外委會通過法案 授予拜登禁TikTok權力
路透：美國尋求盟國支持 若中國軍事支援俄國將予制裁

路透：美國尋求盟國支持 若中國軍事支援俄國將予制裁
民主黨參院倒戈封殺ESG投資規定 拜登將首次動用否決權

民主黨參院倒戈封殺ESG投資規定 拜登將首次動用否決權
拜登提名蘇維思出任勞工部長：她就是美國夢

拜登提名蘇維思出任勞工部長：她就是美國夢

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
日本航空一架從東京飛往福岡的客機，準備降落前突然被勒令掉頭。(截取自flightradar24)

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

2023-02-23 16:19
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
聯邦能源部機密情報文件顯示，新冠病毒最有可能源於中國實驗室洩漏，但美方其他機關表示尚無定論。圖為湖北武漢市居民2021年8月排隊接受核酸檢測。(美聯社)

美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大

2023-02-27 02:30
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)

iPhone手機、密碼遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

2023-02-24 22:24

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣