拜登從波蘭回美國登機又腳步不穩 再惹議

拜登總統22日從波蘭華沙蕭邦機場準備搭乘「空軍一號」返美，走上舷梯時，腳步不穩身體向前傾，再度引起對他健康狀況的擔憂。(路透)

拜登 總統結束烏克蘭、波蘭的東歐訪問行程，22日在華沙蕭邦機場(Warsaw Chopin Airport)準備搭乘「空軍一號」返美，走上舷梯時，在眾目睽睽之下腳步不穩身體向前傾。這是拜登至少第三次走上空軍一號時，媒體拍到在舷梯上步伐不穩。高齡80歲的拜登健康狀況如何，再度成為輿論熱議焦點。

媒體現場拍攝畫面顯示，拜登走上舷梯之後，在靠近機門時，突然身體向前傾，但很快起身繼續前進，在舷梯頂端轉身揮手，然後進入機艙。

福斯新聞網(Fox News)報導，拜登2019年3月在馬里蘭州安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)也曾出現在「空軍一號」舷梯摔跤的狀況，被媒體拍到連續好幾步沒有踩穩。當時白宮 對媒體表示，拜登百分之百安好，步伐不穩是因為風太大的緣故。

紐約郵報(NYP)報導，2021年3月，拜登準備搭乘「空軍一號」前往喬治亞州，走上舷梯時，兩度腳步未踩穩。當時的白宮副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，突然吹起的勁風讓拜登站不穩。

報導指出，2021年4月，拜登準備搭乘「空軍一號」前往洛杉磯參加美洲峰會(Summit of the Americas)時，又出現類似狀況。

拜登身為美國史上最年長的總統，經常被媒體拍到走路不穩，被共和黨陣營拿來當做拜登體力、心智狀況都已不再適合執政的證據。拜登上周接受例行健康檢查，白宮醫師歐康諾(Kevin O'Connor)在五頁健檢報告中指出，拜登因為脊椎關節 炎嚴重、中度骨折後腳部關節炎以及腳部出現輕微「感覺中樞周圍神經病變」(sensory peripheral neuropathy)而變得步態僵硬。