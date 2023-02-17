劉文正從死到活 夏玉順說詞反覆 影視界轟不道德

夏玉順(左)是劉文正的永遠經紀人，發布他過世消息十分心痛。(圖：夏玉順提供)

男神偶像始祖劉文正 在一天之內，先被其前經紀人夏玉順證實「死亡」，後又曝出是不願復出、是假死，證實「還活著」。夏玉順編造的假訊息攪得天翻地覆，包括影視界及名嘴群起批評夏玉順的作為很不道德。

劉文正退出演藝圈後銷聲匿跡，這些年不斷有傳言指稱他已經過世，但他沒出面否認，多是靠著友人跟他聯絡後澄清。其前經紀人夏玉順「證實」，他已於去年生日11月12日生日前於美國拉斯維加斯因心肌梗塞病逝家中，被姊 姊發現。但於此同時他的新加坡 友人卻反應是「假消息」，只是以劉文正低調的個性，並不想否認。

世界日報 記者15日獨家專訪劉文正二姨李庚濟的友人，劉文正透過電話向李庚濟報平安，並說已多年沒與夏玉順連絡，確認劉文正人在菲律賓，死訊確定是假消息，一舉拆穿夏玉順的謊言。

在外界知道劉文正並未過世，夏玉順也改口，指劉文正是故意要躲避外界關注，才藉他發布這個訊息。

記者連夜詢問海內外跟劉文正親近好友求證，發現三個線索，似乎劉文正在生日後仍有和友人互動，過世消息的真實性也有待商榷；且劉文正早在前天就告知新加坡友人，「這兩個月有人傳我過世，就讓他們傳，這樣以後再也不會有人打擾我。」似乎劉文正早就心知肚明，也要藉著這個機會宣布他的死訊，讓所有人都以為他過世，從此再也沒人會來打擾他清靜的生活。

夏玉順美東時間15日晚間接受台灣媒體ETtoday訪問時改口說，劉文正還在人間，但永遠不會見人，「所以他要我故意發他已經走了的消息，免得大家在那邊打擾他、要他復出。」至於為何要說劉文正死訊？夏玉順說，那是因為最近大陸又有人出20多億要他辦巡迴演唱，劉文正不願意。夏玉順還說，劉文正確實發生心肌梗塞，但救回來了。

但其實在半天前，夏玉順接受台灣多家媒體訪問，還堅持劉文正已死。

夏玉順反覆的說詞，已引起台灣影視界及網路一片罵聲，先前多位已對劉文正哀悼的影歌星紛紛批評夏不道德，但也對劉文正仍然平安表示安慰。知名編劇瓊瑤對劉文正還在世表示開心，綜藝大姊大張小燕希望記者的報導要多加查證，公民老師兼名嘴黃益中則怒轟：「新聞媒體一堆朋友哀悼一整天，然後現在說人沒死？結果現在證實人活得好好的，真的沒有最扯，只有更扯！」