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89歲國會最高齡 范士丹不參選加州聯邦參議員 民主黨多人爭遺缺

記者胡玉立、楊青／綜合報導
加州聯邦參議員范士丹。(Getty Images)
加州聯邦參議員范士丹。(Getty Images)

目前國會年紀最大的參議員、高齡89歲的加州民主黨籍聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)14日宣布，明年不競選連任，這不僅代表范士丹逾60年的政治生涯即將結束，更重要的是，未來會由誰來填補這一許多人夢寐以求的參院席位的競賽已然開打。

「我宣布不會在2024年競選連任，但我打算在明年底任期結束前，為加州人盡力做事，」范士丹聲明說。

范士丹一直未為明年選舉籌款，此時宣布退休不令人意外；事實上，民主黨聯邦眾議員波特(Katie Porter)和謝安達(Adam Schiff)早在范士丹宣布不參選之前，均已宣布將角逐她留下的空缺；預計聯邦眾議員李伊(Barbara Lee)也將加入競爭行例。

范士丹留下的參院政治遺產包括：讓參院頒布全國唯一的攻擊性武器禁令，在情報界強烈反對下公布中央情報局使用酷刑的文件，並為女參議員在全國政壇開疆闢土。范士丹1992年首次當選聯邦參議員，去年11月寫下史上任期最長的女性參議員紀錄。她說，希望在離開華府前留下更多政績。

近年來，范士丹面臨越來越多批評稱她無法勝任參議員艱鉅工作。2021年加州州長紐森(Gavin Newsom)受訪表示，若范士丹卸任，他將任命非裔女性接任，加深了范士丹是否辭職的討論。但范士丹一直駁斥她會在任期結束前辭職的猜測，也拒絕接受她因年齡而無法有效完成工作的說法。

洛杉磯時報(Los Angeles Times)指出，范士丹作為中間派，其兩黨合作立場日漸過時，常讓進步派沮喪，范士丹幾乎肯定會被自由派人士取代。

加州人近年來對范士丹表現不滿；據柏克萊加州大學政府研究所與洛杉磯時報聯合進行的民意調查，截至去年初，只有30%州選民認可她的工作表現。這是她參議員生涯中，工作評價得分最低的一次。

范士丹1933年6月22日出生於舊金山，1955年史丹福大學畢業，60年代在舊金山市府工作，1969年擔任舊金山縣政委員，1978至1988年擔任舊金山首位女市長。1990年競選加州州長失利後，她轉戰競選聯邦參議員席位，並在1992年獲得成功，成為加州首位女性聯邦參議員。

范士丹先後三次結婚。有一個女兒Katherine Feinstein。

參議員 加州大學 舊金山

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