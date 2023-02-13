參議員提案：禁中俄等敵對國家 購買美軍設施鄰地

共和黨參議員克魯茲10日提出新法案，為確保美國國安，限制和中國、俄羅斯、伊朗或北韓等敵對政府的相關人士，購買鄰近美國軍事設施的土地。（美聯社）

共和黨參議員克魯茲 （Ted Cruz）10日提出新法案，為了確保美國國安，限制和中國、俄羅斯、伊朗或北韓等敵對政府的相關人士，購買鄰近美國軍事設施的土地。

這項由聯邦參院外交委員會成員克魯茲提出的法案全名為「保護軍事設施和區域法案」（Protecting Military Installations and Ranges Act），獲得盧比歐（Marco Rubio）、施密特（Eric Schmidt）、戴恩斯（Steve Daines）、布朗（Mike Braun）及圖博維爾（Tommy Tuberville）等五位同黨參議員連署支持。

該案限制任何與中國、俄國、伊朗或北韓等敵對政府相關人士，購入距離美國軍事設施100哩（約161公里）或距軍事區域50哩的土地，並要求美國「外資審查委員會」（Committee on Foreign Investment in the United States）對相關銷售或租賃案逐一審查，以及賦予五角大廈權力，防止任何正被聯邦機構調查的場所進行建築工程。

選區在德州 的克魯茲聲明，北京政府對美國造成嚴重、持續性的間諜 威脅，一再危及德州甚至全美民眾的安全和保障。克魯茲強調，不能允許中國藉由購買攸關美國國安設施的鄰近土地，使其前述的行徑進一步得逞。

克魯茲2021年4月曾提出同樣法案，2020年6月則對2021年的國防授權法，提出一項類似的修正案。

由於德州、佛羅里達州、阿肯色州等多州基於國安考量，紛紛計畫推出法案，禁止中國公民購買美國房地產，因此，該法案此時可望得到較多關注。

克魯茲10日另宣布重新提出「保護美國免於間諜侵害法案」（Protecting America from Spies Act），規定曾對美國從事間諜工作或竊取智慧財產權的人士及其親屬，在五年內無法取得赴美簽證。