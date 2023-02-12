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無證移民買擔保 動輒要價上萬元…恐成待「詐」羔羊

動輒要價上萬元…無證移民買擔保 恐成待「詐」羔羊

編譯俞仲慈／綜合11日電

拜登政府公布的人道主義假釋計畫，宣布每月收容3萬名從委內瑞拉、古巴、尼加拉瓜和海地入境的無證移民，不過申請者需要美國公民承諾提供至少兩年的經濟擔保，因此臉書(Facebook)已出現數十項與提供「美國擔保」相關的貼文，但要求申請人得先付費，才能換取擔保。

來自古巴的布魯佐恩(Pedro Yudel Bruzon)計畫申請入境美國，不過沒有認識任何一位美國公民，只好在臉書搜尋擔保人，結果發現許多擔保人要求收取1萬元費用，布魯佐恩不但沒錢支付，也無法確定擔保是否有效，擔心自己成為詐騙集團的待宰羔羊。

長年在德州艾爾帕索(El Paso)邊境服務的律師利維(Taylor Levy)坦承現階段沒有任何具體法律禁止人們向擔保受益人收取費用，「只要表格內容準確無誤，沒有欺詐性陳述，就可能是合法。」不過她強調「我擔心人口販賣和剝削的風險，如果涉及違法，可能就是欺詐。」

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)前資深幕僚弗雷斯科(Leon Fresco)律師表示，成為擔保人是一個「灰色地帶」，聯邦政府應該公開強烈反對該做法。

國際救援委員會(IRC)律師兼庇護政策主任木塚(Kennji Kizuka)坦承收受費用發生在國內每一項新移民計畫中，「看來有些人就只是想拿走別人的錢，根本得不到任何回報。」

國土安全部表示截至1月25日，已受理來自古巴、海地和尼加拉瓜以及數量不詳的委內瑞拉合計約1700份的人道主義申請案，德州為首的一項訴訟試圖阻止該計劃，因為每年可能允許36萬人合法進入美國。

一位自稱定居佛州潘薩科拉(Pensacola)的美國公民告訴美聯社記者，他以每人1萬元代價擔保一位古巴叔叔和一位阿姨，不過拒絕提供被擔保者的聯繫方式，並拒絕回答記者提問。另一位潛在擔保人則透過臉書通訊軟體表示，收取每人2000元費用，包括擔保費、文件處理費和機票。

古巴 美國公民 臉書

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