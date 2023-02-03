「與狼共舞」男星霍斯渉性侵被捕 他還娶未成年少女 與5妻同居

「與狼共舞」演員·霍斯2007年在南達科他州參加一部電影的首映。(美聯社)

在電影「與狼共舞」(Dances with Wolves)中飾演年輕蘇族戰士聞名的内森·切辛·霍斯(Nathan Chasing Horse)，涉嫌侵犯原住民 女性和強暴，娶未成年妻子並領導邪教組織The Circle，持續虐待行為長達20年，已被拉斯維加斯警方以性侵 等罪名逮捕。

現年46歲的霍斯目前靠在美國和加拿大原住民部落從事巫師治療儀式維生，警方調查月餘後，證實他濫用職權、虐待行為長達20年。霍斯將被控至少兩項性交易罪和一項性侵犯16歲以下未成年人、虐待或忽視兒童及性侵罪。如果罪名全部成立，他可能面臨終身監禁的最高刑期。

根據2月1日公布的逮捕報告，警方在霍斯離開他與五名妻子同居的北拉斯維加斯住家時，將他逮捕；並從他家起出槍枝、41磅大麻和迷幻蘑菇(psilocybin mushrooms)、內含性侵犯影片的記憶卡等。霍斯被關入克拉克郡監獄，不得保釋，訂2日在北拉斯維加斯首次出庭。

美聯社指出，根據逮捕令，至少有兩位女性告訴警方，霍斯曾在2019年或2020年向妻子展示他稱為「自殺藥丸」的白色小藥丸，她們接獲指示，「在他去世或警察試圖拆散他們家庭時服藥自殺」。

拉斯維加斯警方確定至少有六名性侵受害者，其中有人說自己受虐時年僅14歲；性侵指控可溯至2000年代初期，地點包括他居住了大約十年的內華達州、以及南達科他州和蒙大拿州 。

霍斯的一位妻子在15歲時被當成「禮物」送給他，另一位則是16歲時成為他的妻子。霍斯還被指控拍下性侵犯過程，安排被害者與其他付了錢的男性發生性關係。

警方指霍斯多次借宗教傳統信仰之名，對少女性侵；他的追隨者稱他為「藥師」或「聖人」，相信他可以與「更高的存在」交流。