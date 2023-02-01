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美國擬切斷華為貨源 中批「科技霸權」違反市場經濟

編譯中心／綜合報導
去為中國華為公司參加在上海舉行的「世界人工智能大會」。美正考慮切斷美企供貨華為，被中批為「赤裸裸的科技霸權」。（路透）
去為中國華為公司參加在上海舉行的「世界人工智能大會」。美正考慮切斷美企供貨華為，被中批為「赤裸裸的科技霸權」。（路透）

國務卿布林肯(Antony Blinken)2月5日至6日將訪問北京，而美方擬擴大對中國科技業的圍堵力度。拜登政府正考慮切斷英特爾(Intel)和高通(Qualcomm)等美國企業對華為(HUAWEI)的貨源；對此，中國外交部發言人表示，正密切注意並強調此舉違背市場經濟原則，並批此為「赤裸裸的科技霸權」。

白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)31日表示，眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)去年8月訪問台灣時，中國擱置部分議題對話以示抗議，包括美中兩軍溝通和氣候變遷，布林肯將尋求「恢復」這些議題的對話，或為這些議題的對話「注入生氣」。

布林肯20日出席芝加哥大學的活動時表示，美中緊張關係已緩和。他說：「其他國家期望我們以負責的態度處理美中關係，他們清楚，我們的確會影響到他們。」

布林肯此行是拜登總統與中國國家主席習近平去年11月在印尼峇里島會談後敲定，這是2018年10月以來，美國國務卿首度訪中。

金融時報報導，美國商務部已通知部分企業，不再發放許可讓美國技術出口給華為，且考慮全面禁止，讓所有美國企業可能都無法對華為供貨。

彭博資訊指出，多數出口許可申請卡在批准階段，形同實質禁止，政府官員正討論完全禁銷美國技術給華為，以及如何調整許可政策。

路透引述消息人士說法報導，美國官員正擬定新政策，不准出口所有品項給華為，包括4Ｇ、人工智慧、高效運算和雲端項目。

對於美國政府擬全面停止核發供貨華為的許可證，中國外交部發言人毛寧30日在例行記者會上表示，中方堅決反對美方泛化國安的概念、濫用國家力量，無底線且無理打壓中國企業。

毛寧說，這種做法違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損國際社會對於美國營商環境的信心，是「赤裸裸的科技霸權」。

華為 布林肯 拜登

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