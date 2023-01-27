伊州理工中國留學生間諜案 紀超群重判8年

聯邦法官25日判處為中國擔任間諜的前伊州理工學院中國生紀超群八年徒刑。(本報資料照)

代表中國政府從事間諜 活動罪的前伊利諾州理工學院(IIT)研究生紀超群(Ji Chaoqun，31歲，音譯)案，聯邦法官古茲曼(Ronald Guzman)25日宣布判處八年監禁，古茲曼表示，他對紀超群目標是成為「潛伏特工」感到不安，因此儘管聯邦檢察官只求處約五年，他最終決定加重判刑，服刑期滿後遣返中國。

在宣判前，紀超群為自己的行為向家人和法官簡短道歉，並以帶有濃重口音的英語說，「再也不會這樣做了」。法官對此裁決表示，紀超群對未來的的謀畫令人不安，包括加入美國陸軍以快速獲得公民身分，然後進入敏感基地，最終進入中央情報局、聯邦調查局或美國太空 總署NASA工作，「他意圖成為一名長期的中國潛伏特工」，因此決定加重量刑。

法官並說，中國不太可能有人把他視為罪犯，「被告很可能還被其母國視為模範公民，這令人感到悲哀」。

去年9月，陪審團判定紀超群為中國政府從事間諜活動，收集美國科學家和工程師信息，這些人掌握航天技術、人工智能甚至航空母艦方面知識。陪審團裁定紀超群密謀擔任中華人民共和國國家安全部代理人，在美國從事間諜行動，及向美國陸軍做出重大虛假陳述罪。

被告律師曾請求減輕刑期，稱紀是個年輕且具理想主義的學生，受中國間諜招募機構操縱，但實際上從未向中國提供任何敏感的美國機密。

法院資料指，紀超群是在中國高級情報官員的指導下工作，任務是向中國政府提供可能招募的八名目標對象相關信息。紀超群在2013年以學生簽證 來美，在芝加哥的伊利諾理工學院(IIT)主修工程，2016年加入美國陸軍預備役，申請過程隱瞞與中國情報人員的關係。

檢方稱，他寒假返回中國，出席國安部門(MSS)「宴請」，並獲得一份絕密合同，宣誓效忠該機構，同意「將餘生奉獻給國家安全」。後來在他的手機發現一張他秘密拍攝的合同照片，還拍了國家安全部門給他的6000美元生活費，並向一名在華府喬治華盛頓大學學習航空航天的朋友，發了合同和現金照片，表示如果幫他追查MSS想要的線索，他就和他分享「運營費」。

資料顯示，紀超群的一封電郵引起聯邦調查局注意，電郵收件人為中共情報官員徐炎軍(Yanjun Xu，音譯)，信中提到，已傳給對方「八套期中考試題」。

調查發現，八套考題實為八名美籍科學家與工程師的背景資料。中國政府試圖招募的這八人，都出生在台灣或大陸，其中七人為美國國防承包商工作。

徐為中國國家安全部江蘇省國安廳六局的一名副處長，曾以多個化名從事涉及美國軍方商業情報的間諜活動。他因企圖竊取美國國防部承包商通用公司的商業機密於比利時被捕，後引渡到美國。