FDA建議每年接種新冠疫苗 首次可能打「二合一」

FDA23日公布新冠疫苗將簡化成打流感針一樣，每年注射一次。圖為西雅圖一位護士在準備注射新冠疫苗。(美聯社)

聯邦食品暨藥品管理局(FDA )23日公布新冠疫苗的簡化接種規定，建議大多數民眾每年接種一次新冠疫苗，就像每年打流感針一樣，首次接種者應打對Omicron變種和原始病毒株都有效的二合一疫苗。FDA在26日邀專家討論。

FDA的新建議是自開始打補強針以來，新冠疫苗政策發生的最大改變，顯示政府對防護新冠病毒就像對待流行病一樣。

FDA的疫苗諮詢小組定26日開會討論，並表決是否仿效歐洲，讓首次接種者注射二合一疫苗。如果FDA表決通過，初始針與加強針的複雜接種程序將被簡化，對不同年齡層和注射不同疫苗的人，將採取不同的方式。

部分衛生專家認為，規定太複雜導致部分民眾產生困惑，在接種最新補強針時卻步。

FDA目前規定先接種原始株疫苗，再打補強針；至於哪些人應打補強針以及何時打，則視年齡而定。由於捕強針疫苗每幾個月就要更新，因此FDA最初的建議很難遵守。

FDA表示，新建議有助於加強醫護人員對新冠疫苗的管理，不必再擔憂是單種病毒株還是雙種病毒株的疫苗，而且便於衛生人員管理哪些人需要接種以及何時接種。

新規定將使新冠疫苗更像一年一度的流感疫苗 ，FDA每年6月都開會，以選出哪些新冠疫苗最匹配秋季可能流行的病毒株，與選流感疫苗一樣。但疫苗在選出前不會經過嚴格的臨床試驗，選流感疫苗也無需進行臨床試驗，流感疫苗是9月開始接種。

如果今後出現危險的新變種，FDA仍可緊急使用一次性疫苗，來應對新變種病毒 的危害。FDA表示，老年人、有免疫力缺陷和年幼兒童，可能仍需接種兩劑加強針。