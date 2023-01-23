購物車頻失竊散落各地 全美社區新禍害

消費者去賣場、超市採買必備的購物車因為不斷失竊，散落各地，成為全國社區的新禍害。(美聯社)

消費者去賣場、超市採買必備的購物車因為不斷失竊，散落各地，成為全國社區的新禍害。

新墨西哥州 聖太菲市(Santa Fe)2021年和2022年花費4萬7000元，回收散落全市約3000台購物車，另外北卡羅來納州 費耶特維爾(Fayetteville)自2020年5月到2022年10月，也耗費7萬8468元用於整頓全市的購物車。

近年來，購推車不斷給地方政府和零售業 帶來災難性難題。被隨意丟棄的購物車占據十字路口、人行道和公車站，危害人車交通安全，甚至購物車被棄置在溪流、溝渠或公園裡，可能堵塞排水管和廢物處理系統，進而引發災害。

儘管至今缺乏購物車帶來損失的全國性統計數據，但零售業每年因失竊或損壞而不斷添購的購物車估計高達數千萬元，零售業不但得付費請專人收回散落各地的購物車，還可能因為違反購物車相關法令遭到當局開罰。

於是有愈來愈多城市開始立法管理購物車。猶他州奧格登市(Ogden)議會本月通過一項法令，針對私自帶走購物車或私占購物車的民眾處以罰款，該法令也授權市府向零售業收取每日2元的購物車倉儲費和回收管理費，該市議會在法令摘要中明白表示，「被丟棄的購物車儼然是整座城市公私領域最令人討厭的物品」。

為西部各州零售業提供購物車管理與維修的Retail Marketing Service老闆達德森(Matthew Dodson)表示，去年年假高峰期該公司向零售業臨時出租約2000台購物推車，事後回收91%，明顯低於去年96%。

因此有超市針對購物推車加裝防盜裝置，若離開賣場超過一定距離，車輪會自動上鎖。另外在國內快速崛起的德系連鎖超市奧樂齊(Aldi)則要求消費者先存入25分硬幣，才能解開購物車使用。