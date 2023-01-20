巨款突失蹤 閃電波特帳戶1270萬剩1.2萬元

牙買加前奧運金牌男子短跑名將波特的一個帳戶有1270多萬美元不翼而飛，只剩下1.2萬元。（美聯社）

牙買加短跑名將閃電波特 (Usain Bolt)的律師戈登(Linton P. Gordon)18日說，波特在私人投資 公司的帳戶遭到掏空，1270多萬美元突然不翼而飛，只剩下1.2萬元。

戈登出示一封信給美聯社記者，說他已去函牙買加證交所，要求十天之內還錢，否則將同時提出民刑事告訴。信函說，「如果帳本數字正確，我們希望不正確，則本人的客戶不是遭到嚴重詐欺 就是嚴重盜竊，或兩者兼而有之。」

證交所沒有立即回覆美聯社的詢問，不過在網頁上表示，客戶有任何緊急問題，都可向牙買加金融服務委員會查詢，該委員會正在調查據稱侵占波特存款的公司。

證交所說，本月稍早就發現有詐欺情事，好幾位客戶可能損失達數百萬元。牙買加財政部長克拉克(Nigel Clarke)說，這情況「非比尋常」，令人震驚。

牙買加金融服務委員會16日派任特別稽核官，前往證交所調查前述詐欺傳聞；該國金融當局翌日起「暫時」接管波特開戶理財的投資公司。該公司可以繼續營業，不過每一筆交易，都需經過政府核准。

號稱是「地表速度最快的人」，已於2017年退休的波特至今仍保持著100米短跑(9.58秒)、200米短跑(19.19秒)和400公尺接力的世界紀錄。據「名人身價」(Celebrity Net Worth)網站估計，他的資產淨值達9000萬元。