度過暴雨暴雪周末 加州17日可望放晴

太浩湖滑雪勝地附近公路路面濕滑，並嚴重積雪。（美聯社）

國家氣象局(National Weather Service)15日表示，襲擊加州 北部的峰面已經逐漸向南移動，預估將會造成新一波豪雨災情。由於連日來的惡劣天候，各地意外頻傳，至少有19人死亡。拜登 總統已經宣布加州為重大災區，下令聯邦政府救援。所幸氣象預報有一項好消息，自17日起加州可望轉為乾燥的好天氣。

加州連日來的暴雨，在沙加緬度山谷(Sacramento Valley)累積雨量高達2英吋，導致附近的卡森尼斯河(Cosumnes River)河水暴漲，當局已針對鄰近社區居民發布疏散警報。

同時氣象預測內華達山(Sierra Nevada)會出現強陣風與3英呎的積雪，導致路況險惡，氣象當局警告駕駛須注意行車安全。

至於連結舊金山灣區(Bay Area)和太浩湖(Lake Tahoe)滑雪勝地的80號州際公路因路面濕滑與嚴重積雪，14日暫時關閉後，已重新開放通車。

柏克萊加大塞拉中央山脈降雪實驗室(The University of California Berkeley Central Sierra Snow Lab)15日推特發文表示，過去24小時積雪量已達21.5英吋，預估未來兩天還會再增加數英呎，當局已針對該山區發布雪崩警報。

另外在聖他克魯茲山區(Santa Cruz Mountains)發生汽車因路面濕滑、衝出馬路，車身高懸崖邊的意外，所幸警方緊急動員救援，順利救出車內三人。

加州東部、也就是位於中谷地區的麥塞德縣(Merced County)洪水 氾濫災情嚴重，州長紐森(Gavin Newsom)14日視察災區時警告居民要嚴陣以待，「接下來幾天仍要保持警戒，屆時九道氣流峰面的最後一道將會通過這裡。」

同樣位於中谷地區的聖荷昆縣(San Joaquin County)15日爆發洪水災情，包括99號州際公路在內有多條公路因此關閉。

至於南加州山區也因為土石坍塌，道路無法通行，位於洛杉磯縣(Los Angeles County)北部卡斯泰克(Castaic)附近5號州際公路兩條北上車道已經無限期關閉。