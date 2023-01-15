紐約藏族警員涉中國代理人案 檢方取消全部指控

前紐約市警員昂旺。(本報檔案照)

紐約東區聯邦檢察官 辦公室14日證實，撤銷前紐約市警藏族警員白瑪達傑‧昂旺 (Baimadajie Angwang)涉非法充當中國政府代理人案件，取消全部指控，但拒絕說明具體原因。

根據起訴書，前皇后區111分局社區事務警員昂旺2020年9月在位於長島的家中被捕，被控非法充當中國政府代理人、電信詐欺、詐騙等罪名，案件持續兩年，他拒絕認罪，法院原本預定去年9月12日開始預審，但隨後被推遲到10月19日，後又推遲到今年2月13日遴選陪審團。

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)辦公室13日無預警提交一份銷案申請，指「經執法人員持續調查，聯邦政府獲得與指控有關更多信息」，要求主審法官科摩堤(Eric R. Komitee)撤銷前市警藏族警員昂旺所有指控；紐約東區檢察官辦公室證實這一消息，但拒絕置評或提供詳細原因。

今年35歲的昂旺，出生在中國西藏，通過政治庇護，已歸化入籍，他17歲參軍，先後服務海軍與陸戰隊，曾至伊拉克與阿富汗等戰場，2016年加入紐約市警，兩年後調至111分局，2020年9月被捕後，停薪停職。

起訴書指，昂旺在沒有通知美國政府的情況下充當外國政府代理人，指他自2014年以來與紐約中領館 多名官員一直保持聯繫，其中一名官員隸屬於中共中央統戰部下屬的「中國西藏文化保護與發展協會」。

檢方的提供的證據稱，昂旺多次向中國官員提供在美藏人信息，包括在各州競選公職的藏裔美國人，提議中領館官員與其接觸、發展關係，出席紐約藏族社區的活動和會議後，向中領館官員報告，還主動提出協助中領館官員工作，並邀請中領館官員出席市警活動。

根據起訴書，昂旺還涉嫌詐欺獲得綠卡與公民身分，並質疑他購買房子的資金來源等，當局雖未以間諜罪起訴他，但若非法充當中國政府代理人、電信詐欺、詐騙等罪名罪成，他將面臨最高55年監禁。

對此，昂旺的代表律師卡門(John Carman)指責聯邦檢方以「機密信息程序法」(the Classified Information Procedures Act，簡稱CIPA)為由，迴避解釋案件被撤銷真實原因，「事實是他們(聯邦檢方)試圖躲在CIPA之後，給人一種錯覺這是合法的起訴，而事實完全相反。」 卡門表示，「昂旺是一位不錯的美國人，曾為國家在阿富汗服役，但我們的國家卻把他當成塔列班頭領來對待」。