44國癌症患者年輕化 50歲以下消化系統癌增加

結腸癌愈來愈早發性，年輕患者日增。（路透）

一項審視全球44個國家的癌症 紀錄的調查發現，包括結腸癌在內等14項癌症早發性發病率正在迅速上升，這種50歲以下民眾罹患癌症的情形在中、高收入國家裡尤其嚴重。

參與這項研究並負責撰寫報告的哈佛大學公共衛生學院病理學教授荻野周史(Shuji Ogino)指出，罹患消化系統癌症者年輕化是癌症激增的原因，但也不能完全解釋這種趨勢，因為還有其他不利健康的風險因素也發生作用。

他說，這些風險有些是已知的，例如肥胖 、缺乏運動、糖尿病、酒精、吸菸、環境污染及大量紅肉、糖分的西方飲食等；然而還有許多未知的風險因素如污染物或食品添加劑等。

荻野認為，在研究的14項癌症裡有八項涉及消化系統，這表明飲食及在人體腸道內的細菌是起著重要作用。

研究發現，美國、澳洲 、加拿大、法國及日本等發達國家，結腸癌在年輕人中呈爆炸式增長，平均年增長率約為 2%。英國接近3%、韓國和厄瓜多爾更高達5%。

荻野說，每年2%這個數字看似不大，但10年、20年後就會有很大的變化。研究也發現癌症愈來愈早發性，例如，1990年代出生的人較80年代出生者，患癌風險更高。

除了結腸癌外，美國年輕人早發病率上升的癌症包括乳腺癌、子宮癌、膽囊和膽管、腎癌、胰臟癌、甲狀腺癌、胃癌及骨髓癌等。過去結腸癌多在年長人士群體發現，但現在30多歲的人士也已出現。

目前透過常規篩查，減少了長者結腸癌的發病率及降低死亡率，相反50歲以下人群的病例激增。

美國癌症協會首席執行官克努森(Karen Knudsen)建議將結腸癌的篩查年齡，從現在的50歲降至45歲。但他不建議對某些癌症，在50歲前作常規篩查，例如乳房及前列腺。