我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

拜登文件案／川普獲「政治大禮」 司法部更為難

編譯盧炯燊／綜合11日電
拜登總統(左)被發現在私人辦公室放有國家機密文件，讓正在調查是否就私藏國家機密檔案一案控告川普的司法部長加蘭德(中)立場兩難。(Getty Images)
拜登總統(左)被發現在私人辦公室放有國家機密文件，讓正在調查是否就私藏國家機密檔案一案控告川普的司法部長加蘭德(中)立場兩難。(Getty Images)

拜登總統在出任副總統期間的私人辦公室內發現有機密文件事件，讓前總統川普意外得到一份政治大禮，但也讓司法部長加蘭德(Merrick Garland)的立場變得相當尷尬，也有學者認為此事件有利於川普。

聯邦調查局去年8月突擊搜查川普在佛州的海湖莊園，檢獲大批機密文件，目前正由特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查，不少法律專家認為川普極有可能面對妨礙司法的刑事指控；而在此時，突然曝光拜登也私藏機密文件，無疑給川普及共和黨提供了攻擊彈藥。

儘管兩者有本質上的分別，川普拿的文件有近300份，他及其助手均多番阻撓政府取回全部文件，而拜登拿的文件只有10餘份，是由他的律師主動報告發現文件並迅速交回，白宮也表示已全力合作。

然而很多人根本不理會這種區別，尤其是那些早對拜登持懷疑態度的選民，而川普的盟友也一口咬定兩者本質上是一樣的。

正常來說，明顯的差異是會影響到法律後果，最重要的一點是兩人對機密文件的不當處理是否故意。若是故意保留未經授權的國家安全機密文件，按照「反間諜法」規定就構成犯罪，要被起訴判刑。

然而無論如何，拜登辦公室內發現機密文件，肯定讓司法部及加蘭德在權衡是否刑事檢控川普時感到為難，必須要多一番複雜的計算。

另外，目前最少有一個關鍵問題尚未得到白宮的回答，就是在拜登私人辦公室發現機密文件，是在11月2日，也就是期中選舉前六天，為何過了這麼長時間才公開此事，目前還沒有令人信服的解釋。

普林斯頓大學教授札利澤(Julian Zelizer)認為，儘管兩者存在差異，但細微的差別在政治上往往發揮不了作用，因此這會對川普有利，川普和共和黨肯定會利用這事件，對拜登發起攻擊。

川普 拜登 白宮

上一則

眾院監委會 要財政部提供拜登家族財務資料

下一則

使用瓦斯爐注意4件事 降低風險

延伸閱讀

拜登私藏機密文件風波還沒完 傳又被找到另一批

拜登私藏機密文件風波還沒完 傳又被找到另一批
一洲焦點／全美航班停飛、拜登文件門、眾院成立中共委員會

一洲焦點／全美航班停飛、拜登文件門、眾院成立中共委員會
電腦系統當機影響全美班機起降 拜登下令徹查

電腦系統當機影響全美班機起降 拜登下令徹查
拜登與川普都陷「文件門」 但有4點大不同

拜登與川普都陷「文件門」 但有4點大不同

熱門新聞

美國仍有40%的家庭使用瓦斯爐，但醫學研究指室內使用瓦斯會造成兒童氣喘，排碳也有害氣候，聯邦政府開始研究禁用瓦斯爐。（美聯社）

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

2023-01-10 10:50
中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」。通知指出，目前，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為北京首都機場。(美聯社)

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

2023-01-10 16:27
遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
新一屆國會由於議長在經過4天投票後終於出爐，過程中共和黨眾院領袖麥卡錫對黨內極右保守派讓步許多。圖為眾院議長座位。(路透)

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

2023-01-07 09:12
新澤西州和俄亥俄州9日宣布將加入其他州的行列，禁止在政府擁有和管理的設備上使用和安裝TikTok。（路透）

數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」

2023-01-09 20:34
眾院7日凌晨選出共和黨領袖麥卡錫擔任議長。（歐新社）

歷經4天、15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

2023-01-07 00:46

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態