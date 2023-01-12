拜登文件案／川普獲「政治大禮」 司法部更為難
拜登總統在出任副總統期間的私人辦公室內發現有機密文件事件，讓前總統川普意外得到一份政治大禮，但也讓司法部長加蘭德(Merrick Garland)的立場變得相當尷尬，也有學者認為此事件有利於川普。
聯邦調查局去年8月突擊搜查川普在佛州的海湖莊園，檢獲大批機密文件，目前正由特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查，不少法律專家認為川普極有可能面對妨礙司法的刑事指控；而在此時，突然曝光拜登也私藏機密文件，無疑給川普及共和黨提供了攻擊彈藥。
儘管兩者有本質上的分別，川普拿的文件有近300份，他及其助手均多番阻撓政府取回全部文件，而拜登拿的文件只有10餘份，是由他的律師主動報告發現文件並迅速交回，白宮也表示已全力合作。
然而很多人根本不理會這種區別，尤其是那些早對拜登持懷疑態度的選民，而川普的盟友也一口咬定兩者本質上是一樣的。
正常來說，明顯的差異是會影響到法律後果，最重要的一點是兩人對機密文件的不當處理是否故意。若是故意保留未經授權的國家安全機密文件，按照「反間諜法」規定就構成犯罪，要被起訴判刑。
然而無論如何，拜登辦公室內發現機密文件，肯定讓司法部及加蘭德在權衡是否刑事檢控川普時感到為難，必須要多一番複雜的計算。
另外，目前最少有一個關鍵問題尚未得到白宮的回答，就是在拜登私人辦公室發現機密文件，是在11月2日，也就是期中選舉前六天，為何過了這麼長時間才公開此事，目前還沒有令人信服的解釋。
普林斯頓大學教授札利澤(Julian Zelizer)認為，儘管兩者存在差異，但細微的差別在政治上往往發揮不了作用，因此這會對川普有利，川普和共和黨肯定會利用這事件，對拜登發起攻擊。
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