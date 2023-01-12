拜登文件案／川普獲「政治大禮」 司法部更為難

拜登總統(左)被發現在私人辦公室放有國家機密文件，讓正在調查是否就私藏國家機密檔案一案控告川普的司法部長加蘭德(中)立場兩難。(Getty Images)

拜登 總統在出任副總統期間的私人辦公室內發現有機密文件事件，讓前總統川普 意外得到一份政治大禮，但也讓司法部長加蘭德(Merrick Garland)的立場變得相當尷尬，也有學者認為此事件有利於川普。

聯邦調查局去年8月突擊搜查川普在佛州的海湖莊園，檢獲大批機密文件，目前正由特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查，不少法律專家認為川普極有可能面對妨礙司法的刑事指控；而在此時，突然曝光拜登也私藏機密文件，無疑給川普及共和黨提供了攻擊彈藥。

儘管兩者有本質上的分別，川普拿的文件有近300份，他及其助手均多番阻撓政府取回全部文件，而拜登拿的文件只有10餘份，是由他的律師主動報告發現文件並迅速交回，白宮 也表示已全力合作。

然而很多人根本不理會這種區別，尤其是那些早對拜登持懷疑態度的選民，而川普的盟友也一口咬定兩者本質上是一樣的。

正常來說，明顯的差異是會影響到法律後果，最重要的一點是兩人對機密文件的不當處理是否故意。若是故意保留未經授權的國家安全機密文件，按照「反間諜法」規定就構成犯罪，要被起訴判刑。

然而無論如何，拜登辦公室內發現機密文件，肯定讓司法部及加蘭德在權衡是否刑事檢控川普時感到為難，必須要多一番複雜的計算。

另外，目前最少有一個關鍵問題尚未得到白宮的回答，就是在拜登私人辦公室發現機密文件，是在11月2日，也就是期中選舉前六天，為何過了這麼長時間才公開此事，目前還沒有令人信服的解釋。

普林斯頓大學教授札利澤(Julian Zelizer)認為，儘管兩者存在差異，但細微的差別在政治上往往發揮不了作用，因此這會對川普有利，川普和共和黨肯定會利用這事件，對拜登發起攻擊。