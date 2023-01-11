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金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

金球獎星光閃閃 一掃兩年前遭抵制陰霾

編譯俞仲慈／綜合10日電
金球獎10日在加州洛杉磯舉行，由喜劇演員傑洛卡麥克擔任主持人。(美聯社)
金球獎10日在加州洛杉磯舉行，由喜劇演員傑洛卡麥克擔任主持人。(美聯社)

第80屆電影電視金球獎10日在加州洛杉磯舉行，由喜劇演員傑洛卡麥克(Jerrod Carmichael)擔任主持人，現場星光閃閃，一掃兩年前遭到群星抵制的陰霾。當時金球獎因為深陷性騷擾、種族歧視等爭議，導致頒獎典禮遭到杯葛，甚至沒有任何一家電視台願意轉播的下場。

雖然今年仍有明星抵制的聲浪，但是有國家廣播公司(NBC)願意轉播，整個頒獎典禮重拾以往的熱鬧氣氛。

星光大道紅地毯是女星爭奇鬥艷的舞台，全場最受矚目要數「灰姑娘」莉莉·詹姆斯(Lily James)，以一襲火紅低胸禮服現身，另外人氣劇集「星期三」(Wednesday)女主角珍娜·奧特嘉(Jenna Ortega)亦性感現身，剪裁特別的長裙凸顯她的美胸及纖腰。

金球獎向來被視為是「奧斯卡風向球」，劇情類最佳影片項目五部影片的競爭尤其激烈；湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)以14.8億元高居2022年票房冠軍，不過作為影史上最賣座電影「阿凡達」續集的「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)也來勢洶洶，但最後卻由史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)執導的「法貝爾曼」(The Fabelmans)出線。史匹柏也以此片拿下最佳導演獎。

備受矚目的黑色喜劇電影，「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)，由華裔女星楊紫瓊主演，整部片充斥荒謬笑點、探討生命意義的哲學思考與精采絕倫的武打動作，全球票房已突破1億美元。

華裔女星湯唯主演的韓國片「分手的決心」也入圍外語片名單，最後由「阿根廷1985」(Argentina, 1985)奪下本項目最佳影片。

入圍最大贏家則是獲提名八項的「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）；影帝寶座的爭奪戰是本屆的熱點之一，也是「我的鯨魚老爸」（The Whale）的男主角布蘭登費雪（Brendan Fraser）重新出發之作，卻敗給了「貓王艾維斯」的奧斯汀巴特勒(Austin Butler)。

「灰姑娘」莉莉·詹姆斯以一襲火紅低胸禮服現身。(路透)
「灰姑娘」莉莉·詹姆斯以一襲火紅低胸禮服現身。(路透)

金球獎 電影 入圍

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