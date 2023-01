金球獎星光閃閃 一掃兩年前遭抵制陰霾

金球獎10日在加州洛杉磯舉行,由喜劇演員傑洛卡麥克擔任主持人。(美聯社)

第80屆電影 電視金球獎 10日在加州洛杉磯舉行,由喜劇演員傑洛卡麥克(Jerrod Carmichael)擔任主持人,現場星光閃閃,一掃兩年前遭到群星抵制的陰霾。當時金球獎因為深陷性騷擾、種族歧視等爭議,導致頒獎典禮遭到杯葛,甚至沒有任何一家電視台願意轉播的下場。

雖然今年仍有明星抵制的聲浪,但是有國家廣播公司(NBC)願意轉播,整個頒獎典禮重拾以往的熱鬧氣氛。

星光大道紅地毯是女星爭奇鬥艷的舞台,全場最受矚目要數「灰姑娘」莉莉·詹姆斯(Lily James),以一襲火紅低胸禮服現身,另外人氣劇集「星期三」(Wednesday)女主角珍娜·奧特嘉(Jenna Ortega)亦性感現身,剪裁特別的長裙凸顯她的美胸及纖腰。

金球獎向來被視為是「奧斯卡風向球」,劇情類最佳影片項目五部影片的競爭尤其激烈;湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)以14.8億元高居2022年票房冠軍,不過作為影史上最賣座電影「阿凡達」續集的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)也來勢洶洶,但最後卻由史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)執導的「法貝爾曼」(The Fabelmans)出線。史匹柏也以此片拿下最佳導演獎。

備受矚目的黑色喜劇電影,「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once),由華裔女星楊紫瓊主演,整部片充斥荒謬笑點、探討生命意義的哲學思考與精采絕倫的武打動作,全球票房已突破1億美元。

華裔女星湯唯主演的韓國片「分手的決心」也入圍 外語片名單,最後由「阿根廷1985」(Argentina, 1985)奪下本項目最佳影片。