疫情衝擊 一客500元的頂級餐廳Noma宣布2024打烊

位丹麥首都哥本哈根的世界頂級餐廳Noma的首席廚師René Redzepi，表示要重譜第二章。(Getty Images)

世界頂級餐廳之一、位於丹麥首都哥本哈根的Noma餐廳9日在Instagram宣布該餐廳將自2024年底停止營業，主廚雷哲皮(René Redzepi)表示，Noma未來將以實驗性廚房的角色重新出發，但沒有具體說明餐廳結束營業的詳細原因。

目前在Noma用餐的消費額至少從每人500美元起跳；雷哲皮說，「為了延續Noma，我們必須改變」。在結束正規營業後，Noma預計從2025年起轉型成實驗性廚房，並規畫透過電商平台銷售產品。

Noma還將在世界各地開設快閃店，「為客人服務永遠是我們的一部分，但我們將不再定位為一家餐廳。」雷哲皮坦承過去兩年來，他與團隊成員就開始規畫餐廳轉型，「很可怕、也很奇怪，但我知道這是正確做法，」他強調。

「疫情 突然來襲，我就有這種感覺，是時候做些不同的事情。」雷哲皮透露當時自己在飛往日本途中，原定計畫在京都開設一家為期兩個月的快閃餐廳。

主廚雷哲皮於2003年在哥本哈根創立Noma餐廳，強調從丹麥海岸、森林等自然環境擷取當地特色食材，烹調北歐在地美食 ，逐漸成為丹麥美食界的佼佼者。

直到2010年登上「餐廳」(Restaurant)雜誌影響力榜單，並首次獲選為全球最佳餐廳榮譽後，這才一夕之間暴紅，僅容下40張座位的餐廳竟然每個月接到多達10萬筆預約。

隨後Noma又四次獲選全球最佳餐廳以及米其林三星 的殊榮，吸引全球各地的老饕前來朝聖。