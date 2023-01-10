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疫情衝擊 一客500元的頂級餐廳Noma宣布2024打烊

記者俞仲慈／綜合9日電
位丹麥首都哥本哈根的世界頂級餐廳Noma的首席廚師René Redzepi，表示要重譜第二章。(Getty Images)
位丹麥首都哥本哈根的世界頂級餐廳Noma的首席廚師René Redzepi，表示要重譜第二章。(Getty Images)

世界頂級餐廳之一、位於丹麥首都哥本哈根的Noma餐廳9日在Instagram宣布該餐廳將自2024年底停止營業，主廚雷哲皮(René Redzepi)表示，Noma未來將以實驗性廚房的角色重新出發，但沒有具體說明餐廳結束營業的詳細原因。

目前在Noma用餐的消費額至少從每人500美元起跳；雷哲皮說，「為了延續Noma，我們必須改變」。在結束正規營業後，Noma預計從2025年起轉型成實驗性廚房，並規畫透過電商平台銷售產品。

Noma還將在世界各地開設快閃店，「為客人服務永遠是我們的一部分，但我們將不再定位為一家餐廳。」雷哲皮坦承過去兩年來，他與團隊成員就開始規畫餐廳轉型，「很可怕、也很奇怪，但我知道這是正確做法，」他強調。

疫情突然來襲，我就有這種感覺，是時候做些不同的事情。」雷哲皮透露當時自己在飛往日本途中，原定計畫在京都開設一家為期兩個月的快閃餐廳。

主廚雷哲皮於2003年在哥本哈根創立Noma餐廳，強調從丹麥海岸、森林等自然環境擷取當地特色食材，烹調北歐在地美食，逐漸成為丹麥美食界的佼佼者。

直到2010年登上「餐廳」(Restaurant)雜誌影響力榜單，並首次獲選為全球最佳餐廳榮譽後，這才一夕之間暴紅，僅容下40張座位的餐廳竟然每個月接到多達10萬筆預約。

隨後Noma又四次獲選全球最佳餐廳以及米其林三星的殊榮，吸引全球各地的老饕前來朝聖。

不過自新冠疫情爆發後，高昂的菜單價格令不少人望而卻步，加上食材成本不斷上揚，全球最佳餐廳第一名的Noma也不敵疫情打擊，於2021年出現2017年以來的首次虧損，儘管當時曾獲得丹麥政府提供的疫情補助款，仍難逃賠錢厄運。

位丹麥首都哥本哈根的世界頂級餐廳Noma，以創新領導美食潮流著名，日前宣布將於2...
位丹麥首都哥本哈根的世界頂級餐廳Noma，以創新領導美食潮流著名，日前宣布將於2024年打烊，2025年轉型再出發。(美聯社)

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